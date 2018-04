Vettel odrazil závěrečný útok a v Bahrajnu slaví druhé vítězství v sezóně

Úvod z říše snů! Sebastian Vettel, vítěz úvodního podniku mistrovství světa závodů formule 1 v Austrálii, triumfoval i v následující Velké ceně Bahrajnu. Čtyřnásobný německý šampión ze stáje Ferrari vedl od startu, v závěru však musel odrážet útoky Valtteriho Bottase s mercedesem. Až z deváté pozice odstartoval po nepovolené výměně převodovky z tréninku úřadující mistr světa Lewis Hamilton, nakonec se však i on vešel na stupně vítězů.

Vettelovi, jenž na okruhu v Sáchiru vyhrál i před rokem, vyšla riskantní strategie a pro vítězství si dojel na 38 kol starých pneumatikách. Bottas se díky tomu na čtyřnásobného mistra sice šest kol před koncem dotáhl, ale německý pilot dokázal první místo ubránit.

"Asi deset kol před koncem jsem do vysílačky hlásil, že mám všechno pod kontrolou, ale lhal jsem. Myslel jsem, že mě Bottas předjede," řekl Vettel. "Nasadili tvrdší gumy a byl to skvělý plán, ale o malý kousek vyšel ten náš. Bottas sice dostal čuchnout, ale na předjetí už neměl dost kol. O to větší radost mám z vítězství," dodal.

"Věděl jsem, že Vettelovi by mohly odejít gumy a mohl by se začít trápit. Ale neměl jsem dost času. Druhé místo beru jako velké zklamání, příště už je musíme dostat," přidal Bottas. "Horko nám prostě nesvědčí, proto se nám tady nedaří. Ale v Číně budeme silnější," dodal šéf Mercedesu Toto Wolff.

Také Hamilton se po startu velmi rychle se dokázal probojovat vpřed. V pátém kole dokonce v jedné zatáčce předjel tři vozy a netrvalo dlouho a posunul se na čtvrtou příčku.

"Celý závod byl o tom, jak nejlépe napravit napáchané škody. Trochu mě štvalo, že nám moc nefungovalo rádio a komunikace je základ, když se snažíte dojet Vettela," uvedl Hamilton. "Ale s třetím místem jsem spokojený, přece jen jsem startoval až z deváté pozice," dodal.

Räikkönen do cíle nedojel

Čtyřnásobnému šampiónovi nahrála i smůla Kimiho Räikkönena a dvojice pilotů Red Bullu. Hned ve druhém kole totiž z ničeho nic vypnul vůz Danielu Ricciardovi, zatímco Max Verstappen v souboji s Hamiltonem poškodil zadní kolo a i když se po zastávce v boxech vrátil na trať, také on musel vzápětí skončit.

Räikkönen zase musel odstoupit ze třetího místa po nevydařené druhé výměně gum ve 36. kole. Finský pilot sice dostal pokyn k výjezdu z boxů, ale neměl dobře připevněné levé zadní kolo a navíc přejel nohu mechanikovi, který se zlomeninou holenní i lýtkové kosti skončil v nemocnici.

"Dostal jsem zelenou, tak jsem se rozjel. To je moje práce. Nemůžu vidět, co se děje za mnou a bohužel jsem ho zranil. Snad bude brzy v pořádku," řekl Räikkönen. "Mám trochu smíšené pocity. Vyhrál jsem, ale náš mechanik se zranil," přidal Vettel.

Pro životní výsledek si na čtvrtém místě dojel Pierre Gasly z Toro Rosso. Francouzský pilot odjel teprve sedmou Velkou cenu a jeho maximem byla dvanáctá příčka z loňského závodu v Brazílii.

Vettel díky 49. vítězství v kariéře vede po dvou závodech průběžné pořadí šampionátu o 17 bodů před Hamiltonem. O jedenáct méně má třetí Bottas a čtvrtá příčka patří Fernandu Alonsovi, který dnes na páté místo z Austrálie navázal sedmou příčkou a potvrdil stoupající formu McLarenu.