Formule 1 chce přilákat více diváků. Pomůže jí k tomu nový kvalifikační závod?

Formule 1 atraktivnější pro diváky. Tak to je téma, nad kterým si v poslední době hodně láme hlavu vedení šampionátu Liberty Media. Podle jeho představitelů by soutěž mohl zpestřit a také přilákat nové fanoušky jiný formát závodního víkendu. Ten doposud vypadal takto: v pátek se konaly dva tréninky, v sobotu dopoledne byl třetí a odpoledne se jela kvalifikace. V neděli byla pak na programu Velká cena.

Podle návrhu nového formátu by došlo ke změně v sobotu, kdy by se dopoledne jela kvalifikace a odpoledne kvalifikační závod, který by určil pořadí pro nedělní Velkou cenu. Kvalifikační závod by měřil sto kilometrů a Liberty Media si od něj slibuje, že by mohl být lákadlem pro mnohem více diváků, než je tomu nyní u kvalifikace.

Cílem větší show a více pestrosti

„Zatím jsme pouze udělali to, že jsme požádali zúčastněné strany formule 1, aby nám řekly svůj názor na formát závodního víkendu,“ uvedl na webu Motorsport.com Ross Brawn, sportovní šéf formule 1. „Cílem je zjistit, zda můžeme zlepšit finanční situaci týmů, zda můžeme pomoci promotérům mít lepší show a vnést do závodů více pestrosti,“ vysvětloval třiašedesátiletý Brit dál.

„Pokud by se podařilo vnést do startovního roštu více rozmanitosti, která by nebyla umělá, pak by to stálo za zvážení. Samozřejmě že přidání dalšího závodu by mělo dopad na týmy, ale musíme se na to podívat v širších souvislostech,“ uzavřel Brawn, jenž v minulosti působil u Ferrari i Mercedesu, které se novinkám a změnám pravidel nyní nejvíce brání.