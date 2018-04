V trénincích F1 v Baku byl nejlepší Ricciardo, Vettel se trápil

Ricciardo potvrdil, že momentálně jezdí ve velké formě. V prvním tréninku vítěz předchozího závodu v Číně obsadil druhé místo za Valtterim Bottasem z Mercedesu, ale v odpolední rychlejší části už zaznamenal nejlepší čas 1:42,795. Za obhájcem loňského triumfu z Baku skončil se ztrátou 69 tisícin sekundy Kimi Räikkönen z Ferrari, který byl v úvodním tréninku až patnáctý.

Třetí příčku obsadil Max Verstappen, přestože se stejně jako v předchozích závodech sezóny nedokázal vyhnout kolizi. V prvním tréninku narazil do zdi a musel do depa. V závěru odpoledních jízd začal mít jeho vůz problémy s motorem a do boxů musel nizozemský pilot dojet velmi pomalu.

Za ním se seřadili jezdci Mercedesu - čtvrtý Bottas a pátý úřadující mistr světa Lewis Hamilton, který na Ricciarda ztratil osm desetin sekundy.

Vůbec se nedařilo Vettelovi, jenž měl v ulicích Baku problémy s přilnavostí pneumatik. Německý pilot v úvodním tréninku ztratil na prvního Bottase téměř dvě a půl sekundy, ve druhém čtyřnásobný mistr světa za Ricciardem zaostal o 1,3 sekundy.