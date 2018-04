Jezdci Red Bullu půjdou na kobereček. Měli by mít oba rozum, rozčiluje se vedení týmu

Hodně dlouho spolu bojovali o lepší pozici, po vzájemné kolizi však do cíle nedojel ani jeden. Jezdci Red Bullu svým nezodpovědným chováním během Velké ceny Ázerbájdžánu naštvali vedení týmu a teď doufají, že jim nebude zakázáno mezi sebou závodit. „Je mi jedno, kdo je na vině. Oba jezdci by měli mít rozum,“ rozčílil se Helmut Marko, poradce stáje.

Monoposty Red Bullu poté, co do sebe během Velké ceny Ázerbájdžánu narazily.

Do cíle nedělní Velké ceny Ázerbájdžánu ve formuli 1 chybělo jedenáct kol. Jezdci Red Bullu Daniel Ricciardo a Max Verstappen mezi sebou celý závod sváděli boj o lepší pozici. Tentokrát se na čtvrtém místě pohyboval Verstappen a Ricciardo se ho na jedné z rovinek pokoušel předjet, avšak manévr nevyšel a piloti se srazili. Oba museli odstoupit a pro svou stáj tudíž nezískali ani bod. Vedení Red Bullu to samozřejmě pořádně rozčílilo.

„Je mi jedno, kdo je na vině,“ prohlásil pro Auto Motor und Sport rozčilený Helmut Marko, poradce týmu. „Necháváme je závodit a oni udělají tohle. Neuvěřitelné. Oba jezdci by měli mít rozum, aby se vyhnuli takovým nehodám. Budeme muset přijmout taková opatření, která zaručí, že už se to nebude opakovat,“ uvedl dál pětasedmdesátiletý bývalý pilot formule 1.

Oba provinilci tak budou muset na kobereček. „Jsou na sebe pořádně naštvaní. Vidíte to na řeči jejich těla. Oba si jsou vědomi, že to pořádně pokazili. Před závodem v Barceloně zamíří do továrny, aby se všem omluvili. Trochu totiž zapomněli, že se jedná o týmový sport,“ dodal Christian Horner, šéf týmu.

Verstappena i Ricciarda kolize velice mrzela a doufají, že jim tým nezakáže mezi sebou závodit. „Je to zklamání. Ztratili jsme mnoho bodů. Úplně zbytečně,“ uznal dvacetiletý Verstappen. „Nemusíme si promlouvat o tom, kdo udělal chybu, protože jezdíme za jeden tým a reprezentujeme ostatní. Takže když se stane něco takového, není to dobré pro nikoho z nás,“ zamýšlel se mladík, který je považován za největší talent současnosti.

„Jsme rádi, že nás tým mezi sebou nechává závodit. Oba to máme rádi, a oba jsme zklamaní z toho, jak to tentokrát dopadlo. To je to poslední, co jsme chtěli. Mrzí mě, jak se teď kvůli tomu všichni v týmu cítí. Musíme se všem co nejlépe omluvit,“ uzavřel osmadvacetiletý Ricciardo.