F1 ON-LINE: Divočina po startu! Hamilton všem ujíždí, Räikkönen kvůli poruše končí

Do Velké ceny Španělska vyrazil z pole position úřadující mistr světa Brit Lewis Hamilton, který vyhrál kvalifikaci. Z první řady startoval i jeho stájový kolega Fin Valtteri Bottas, hned však o stříbrnou pozici ztratil. Hamilton, který vede průběžné pořadí seriálu, v Barceloně obhajuje loňské vítězství. Závod vysílá Sport 1, online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Závod byl chvíli po startu kvůli karambolům přerušen, na trati je Safety Car. Odstoupit musel třeba Roman Grosjean, jenž poničil svůj monopost. Končí i Hulkenberg a Gasly.

V šestém kole tak na jezdce čekal restart. Hamilton dál kontroluje první místo, na stříbrné pozici jede Vettel s Ferrari a třetí je Botas.

Už v 18. kole se Vettel rozhodl zajet do boxů a propadá se pořadím. Mercedes vyzval vysílačkou Bottase, aby šlápl na plyn a "jel, co to dá." O chvíli později ho ale čekala rovněž první zastávka u mechaniků. Na trať se vrátil až za Vettelem.

V šestadvacátém kolem přišla rána pro Ferrari, když musel kvůli poruše odstoupit Kimi Räikkönen. To bude znamenat pro stáj nečekanou ztrátu v Poháru konstruktérů. Za Hamiltonem momentálně jedou oba monoposty Red Bullu.