Tisící Grand Prix F1 se pojede příští rok v Šanghaji

"V Silverstonu byla první Grand Prix a líbilo by se nám, kdyby se tam jela i ta tisící. Byl by to pěkný příběh a hezky by to ladilo. Ale protože nejsem v Británii tak zběhlý, rychle mi to vyvrátili, protože počasí není v dubnu zdaleka ideální," řekl Bratches agentuře Reuters.

I když se spekulovalo o tom, že by pořadatelé chtěli jubilejní závod mít v dějišti s lepší atmosférou a větší tradicí, Bratches potvrdil, že tisícovka připadne Šanghaji. Velká cena Číny bude třetí zastávkou světového šampionátu v příštím roce.