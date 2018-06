Stresoval se. Nevěděl, zda má spát či sledovat závod. Pak se Alonso přiblížil svému snu

Další krok k zisku Trojkoruny motorsportu udělal o uplynulém víkendu Fernando Alonso. Šestatřicetiletý Španěl v hybridním prototypu Toyoty ovládl spolu s Japoncem Kazukim Nakadžimou a Švýcarem Sébastienem Buemim slavnou čtyřiadvacetihodinovku Le Mans. „Je to úžasný pocit,“ radoval se po závodě Alonso.

Když Fernando Alonso předal auto na poslední stint Kazukimu Nakadžimovi, znervózněl a nevěděl, co má dělat. Toyota byla blízko premiérovému vítězství v Le Mans a jízdu Nakadžimy nešlo podle Alonsových slov nijak ovlivnit. „Nejsem zvyklý sledovat svůj vůz, obvykle v něm sedím. Nevěděl jsem, jestli mám sledovat televizi, jít spát, nebo koukat na MotoGP, které se v té době také jelo,“ vysvětloval Alonso na webu Motorsport.com.

Celou dobu se totiž stresoval, aby to nedopadlo jako loni, kdy při 500 mil Indianapolis bojoval o vítězství, avšak pak musel kvůli poruše motoru odstoupit. „Indy 500 je součástí trojkoruny a s tímto záměrem jsem se loni o něj pokoušel. Vedli jsme tam, byli jsme blízko vítězství a pak jsme promarnili příležitost,“ zavzpomínal šestatřicetiletý Španěl.

„Tady jsme také vedli, ale obával jsem se, že zase promarníme příležitost, avšak zvládli jsme to,“ radoval dvojnásobný světový šampión ve formuli 1. „Je to úžasný pocit. Vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo hned napoprvé vyjít,“ radoval se jezdec, kterému k zisku Trojkoruny motorsportu chybí už jen výhra v již zmiňovaném závodě Indy 500.

Velkou cenu Monaka ve formuli 1 vyhrál dokonce už dvakrát. „Je to velmi atraktivní cíl pokusit se o Trojkorunu motorsportu a zjistit tak, jestli dokážete být lepším a vyrovnanějším pilotem. Abyste byli lepšími a komplexnějšími jezdci, musíte vyhrát v každé sérii nad specialisty,“ uzavřel Alonso, kterého nadcházející víkend spolu s McLarenem čeká ve formuli 1 Velká cena Francie.