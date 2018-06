Formule 1 se vrací do Francie. Bude to další nuda, nebo se konečně dočkáme napětí?

Již tuto neděli se ve Francii po deseti letech uskuteční velká cena. Okruh Paula Ricarda budí mezi jezdci a týmy řadu otázek. Zatímco někteří tvrdí, že to bude další nudný závod, jiní doufají, že by mohl do světového šampionátu přinést alespoň trochu napětí. Nejvíce se těší Esteban Ocon, který se poprvé v kariéře představí před domácím publikem.

„Byl to můj sen závodit před domácím publikem a teď ten fantastický pocit budu moci zažít,“ rozplýval se Esteban Ocon na webu automobilsport.com. „Když loni oznámili, že se do kalendáře formule 1 vrátí Velká cena Francie, byla to ta nejlepší zpráva. Už se strašně těším,“ dodal jednadvacetiletý Francouz, který jezdí u týmu Force India.

Co od závodu čekat netuší Lewis Hamilton. „Vůbec nevím, co očekávat,“ přiznal pilot Mercedesu. „Bude to nuda jako v Montrealu? Nebo to bude vzrušující jako v Baku?“ ptal se čtyřnásobný světový šampión, který se podle svých slov tentokrát nebude schopný plně soustředit.

Fórmula 1 regresa al circuito francés de Paul Ricard después de 28 años. De ahí que los neumáticos utilizados este fin de semana tengan una banda de rodadura reducida en 0,4 milímetros. #SomosDeporteVen @ginarincones @YeiliViloria pic.twitter.com/m1QkHJUTdx — Somos Deporte (@SomosDeporteVEN) 18. června 2018

Jeho pozornost odvede fotbalové utkání mezi Anglií a Panamou na mistrovství světa. „Hraje se v neděli před závodem, budu to sledovat, takže to bude těžší se soustředit,“ dodal třiatřicetiletý Brit. To jeho šéf Toto Wolff očekává po delší době ve formuli 1 trochu napětí. „Francie bude zajímavým závodem. Nestává se totiž moc často, abychom jeli na okruh, ze kterého nemáme téměř žádná data,“ vysvětloval Wolff.

Jiného názoru je Kimi Räikkönen z Ferrari, který spíš čeká nudu. Osmatřicetiletý Fin tady v minulosti testoval a myslí si, že to bude stejné jako tehdy. „Francie muže být dalším obtížným místem pro předjíždění. Alespoň dříve to tak bylo. Nevěřím příliš tomu, že by se to nějak změnilo,“ uzavřel jezdec Ferrari.

Budeme si tedy muset počkat, co Velká cena Francie nabídne a zda bude mít pravdu Toto Wolff, nebo Kimi Räikkönen. Je možné, že se opět také změní lídr šampionátu. Nyní je v čele Sebastian Vettel. Třicetiletý Němec vede o jediný bod před Lewisem Hamiltonem, který by zde měl jet už s novým motorem.