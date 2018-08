Mistrovství světa motocyklů startuje v Brně s problémy, do města se chystají tisíce fanoušků

Nepříliš optimisticky začalo první oficiální představení letošního již 49. ročníku GP ČR ze seriálu mistrovství světa motocyklů. To se v Brně jede od pátku do neděle a opět se očekává zájem fanoušků z celé Evropy. Jak v kritice vlády a především dosavadního postupu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uvedl primátor Brna Petr Vokřál (ANO) organizátoři letos pořád ještě nemají na účtu potřebných zhruba 110 milionů korun na tzv. zalistovací poplatek, což jsou peníze, které musí majiteli práv na pořádání světových závodů zaplatit každá země, kde se seriál jede.

„Když jsme podávali již v prosinci MŠMT žádost o příspěvek z Neinvestičního programu státní podpory významných sportovních akcí, který jsme před tím dva roky získávali, předpokládal jsem že to bude i letos poměrně jednoduchá záležitost, byť všechny požadované informace, které se bodově ohodnocují pro získání dotace už dva roky MŠMT má. Bohužel jsme sice museli opět odpovídat na otázky typu proč se seriál MS jede zrovna v Brně a ne jinde, proč je zalistovací poplatek 110 milionů a podobně. I přes to, že jsme opět na vše odpověděli a podle našich propočtů jsme za získané kladné body (bodů je sto a každý představuje milion dotace) měli dostat nejméně 60 milionů, nepřišlo nám dosud bez vysvětlení vůbec nic," nechápu to, nerozumím tomu," uvedl Vokřál s tím, že v současnosti je v pokladně pořadatelů 30 milionů, kdy 10 je příspěvek města a 20 příspěvek dalšího spoluorganizátora, tedy kraje.

„Po odjetí letošního ročníku požádáme vládu, aby se jasně vyjádřila k podmínkám pro spolufinancování státem nejen pro GP ČR, ale i pro další akce jako je například Karlovarský filmový festival, Pražské jaro a jiné," dodal Vokřál.

K jeho kritice se přidal i jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO) . „Za dobu, kdy působím v kraji v různých funkcích jsme vždycky bojovali o peníze pro tyto závody. Ovšem nyní doslova žebráme o něco, co zviditelňuje nejen Brno či jihomoravský region, ale i celou zemi," kritizoval Šimek s tím, že vládní úředníci zřejmě nechtějí pochopit, že zalistovací poplatek je ve všech pořadatelských zemích věcí státu případně kraj a že tento podnik není jen pro úzký podnik fanoušků, ale že přímo státu vydělává kolem 200 milionů korun mimo výtěžku z prodeje vstupenek.

I přes popsané problémy však začala trojice českých jezdců Karel Abrahám Jakub Kornfeil a nejmladší Filip Salač letošní mistrovské závody jako již tradičně v dětské nemocnici, kde navštívili několik malých pacientů na úrazové chirurgii.

Zleva Karel Abrahám, Jakub Kornfeil a Filip Salač byli ve velmi dobré náladě

Miroslav Homola

Auta nechte na parkovištích

Nejen pracovníci brněnského Masarykova okruhu, ale i policisté a strážníci se připravují na jeden z nejrušnějších víkendů v roce. Do města přijedou tisíce motocyklových fanoušků. Nejcitelněji závody o nadcházejícím víkendu pozná doprava v Brně a okolí komplikovaná současnými prázdninovými uzavírkami. Policisté proto doporučují všem návštěvníkům: auto nechte na parkovištích u okruhu a do města si zajeďte posílenou hromadnou dopravou.

Také letos budou od pátku do neděle jezdit bezplatné autobusové linky na trase Mendlovo náměstí - Masarykův okruh s označením 400, A, X, P. Dopravci budou frekvenci spojů aktuálně upravovat podle množství cestujících. Policisté, strážnici i pořadatelé varují v letošních vedrech před nadměrným požíváním alkoholu a důsledně budou rovněž kontrolovat zákazy rozdělávání ohňů ve volné a nyní značně vyschlé přírodě.

Pro hlídky policie i strážníků bude stěžejní zajistit plynulý příjezd a příchod a po závodech i následný rozjezd návštěvníků. I letos musí řidiči dodávek, karavanů nebo kapotovaných přívěsných vozů počítat s namátkovými policejními kontrolami. Jde o opatření namířené proti případným zlodějům motorek, na kterých jako každý rok přijedou stovky lidí.