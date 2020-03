Pusťte Podmola domů! Šampion ve freestyle motokrosu rozjel kondiční program pro fanoušky

Nezastavila ho vleklá zranění, po léčbě na nemocničním lůžku se vždycky dokázal vrátit zpátky a získávat medaile. Tajemství nezdolného Libora Podmola teď může odkrýt každý. Freestyle motokrosař v pondělí oficiálně spustil workoutový projekt Podmol Get Fit, se kterým se lze dostat do formy. „Program začíná 21 denní výzvou, kdy každý den pošlu email s motivačním vzkazem a videem, podle kterého se bude cvičit, posilovat, jógovat nebo meditovat. Myslím, že je to skvělá věc zvlášť v dnešní neveselé době, kdy není možné chodit na sportoviště," prohlásil Podmol.