Je na čase posunout se dál, říká motocyklista König před startem sezony

Zřejmě zlomová sezona v kariéře čeká motocyklového závodníka Olivera Königa, který o víkendu vstoupí do mistrovství světa superbiků v kategorii supersport 300. Devatenáctiletý český reprezentant si s ohledem na svůj věk a zejména hmotnost uvědomuje, že by měl pokud možno co nejrychleji přesednout na "větší" motocykl.

"Jsem velký, těžký a starý, takže je na čase něco zajet a posunout se dál. Strašně moc bych si to přál," řekl König na tiskové konferenci v Praze. Handicapem je pro něj 68 kg tělesné váhy. "Je to velká nevýhoda. Když se na mě člověk podívá, tak řekne, že už nemohu shodit. A malí Španělé jsou o dvacet kilo lehčí a na motorce, která má 48 koní, je to znát. Nevymlouvám se na to, ale nějaká nevýhoda to je," uvedl.

Cíl v podobě konkrétních výsledků veřejně nechce vyhlašovat. "Lepší bude, když to dokážu a bude to na výsledkové listině. Jsem ale závodník a chci vyhrávat. Rozhodně to ale nebude jednoduchá sezona," podotkl König, pro nějž sezona odstartuje o tomto víkendu ve Španělsku.

Vstup do mistrovství světa superbiků čeká talentovaného motocyklového závodníka Olivera Königa. Na snímku je se svým manažerem Milošem Čihákem.

Lenka Hatašová

Člena týmu Movision by Mie čeká třetí sezona v supersportech a jeho dosavadním maximem je sedmé místo z britského Doningtonu v roce 2019. V minulé sezoně nasbíral jen šest bodů a skončil v konečném pořadí až devětadvacátý.

Oliver König Datum narození: 18. březen 2002 (v Praze) Tým: Movisio by Mie Motorka: Kawasaki Ninja 400 Největší úspěchy: 7. místo v Doningtonu v závodě MS Supersportů 300, 6. místo v Northern Europe Cup Moto3 (2017), 4. místo Northern Europe Cup Moto3 (2016), 1. místo v Alpe Adria Moto3 (2016), 1. v European stock 250 Chamionship (2015), 1. MPČR Mini moto Junior B (2013)

"Loni jsme si mysleli, že jsme v nejlepším týmu v paddocku, ale v polovině sezony jsme prakticky skončili, protože mechanici řekli, že kvůli covidu do Španělska nepojedou. I proto jsme se rozhodli jít svojí cestou a Oliver pojede sám v týmu, který byl postavený jen pro něj," řekl manažer a šéf týmu Miloš Čihák.

I on si uvědomuje, že bude König pod velkým tlakem. "Bude obrovský, protože ví, že potřebuje jít dál. Očekávání jsou velká, ale na druhé straně musíme zůstat nohama na zemi, konkurence v supersportech je velká," uvedl Čihák. Spokojený bude, když bude jeho svěřenec jezdit v první desítce. "A občas se dostane do Top 5," podotkl.

Sezona MS Supersportů 300 Aragon (Španělsko) 21. až 23. květen Misano (Itálie) 11. až 13. červen Assen (Nizozemsko) 23. až 25. červenec Most (ČESKO) 6. až 8. srpna Magny-Cours (Francie) 3. až 5. září Barcelona (Španělsko) 17. až 19. září Jerez (Španělsko) 24. až 26. zář Portimão (Portugalsko) 1. až 3. října

Königa hodně motivuje i úspěch kamaráda Filipa Salače, jenž se o víkendu poprvé v kariéře prosadil na stupně vítězů v MS v kategorii Moto3. "Trávíme spolu hodně času v tréninku i mimo, jsme jako siamská dvojčata. Hodně si rozumíme, jsme jako bráchové," řekl König.

Ještě před startem sezony má König před sebou jeden důležitý úkol - ve středu musí složit praktickou část maturitní zkoušky na střední ekonomické škole, na které studuje management. "Zítra účtuju, pak odlétám na závody, v pondělí odpoledne mám didaktický test z angličtiny, v úterý test z češtiny a před dalším závodem v Misanu mám ústní zkoušky. Pak už bych měl být připravený soustředit se jen na závody," dodal.