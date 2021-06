Maturita, testování i závody. Motocyklista König zkoušky zvládl, teď plánuje zlepšení v Itálii

To byl fičák! Maturita, závody a testování na okruhu. Takhle nabitý program měl v posledních týdnech talentovaný český motocyklový závodník Oliver König. Během maturitních zkoušek stihl odjed závod šampionátu Supersportů 300 ve Španělsku. „Přijel jsem do Aragonie, nestihl si projít ani trať, vše se honilo na poslední chvíli. Poslední ústní zkoušku jsem zvládl na výbornou ve středu," oddechl si König, kterého čekají víkendové závody v italském Misanu. „Chci si připsat body," vyhlásil jasný cíl jezdec z týmu Movisio.

Na posledním závodním víkendu supersportů, který se pořádá v rámci MS superbiků, se nedostal na bodované pozice. Nejprve ho zradila technika, ve druhém závodě pro změnu dojel do cíle bez stupačky v závěru pole. „S úvodem sezony v Aragonii nejsem spokojený. Odjíždět s nulou na kontě není to, co chceme. Ale nevzdal jsem to a dokonce i bez stupačky jsem předjel nějaké soupeře," ohlédl se za dosavadními závody König, který se poslední dobou nemohl stoprocentně věnovat motorkám. Prioritu měla maturita.

„Hlavně kondiční trénink šel trochu stranou, věnoval jsem se více škole. Jak ústní, tak praktické zkoušky jsem zvládl, což mě moc těší. Stres je pryč a konečně se mohu věnovat naplno motorkám," pochvaloval si König, který v průběhu června i přes nabitý program zavítal do Mostu v rámci testování. „Zkoušeli jsme různé nastavení motorky, abych se jezdecky posunul a vnímal více chování stroje, když se změní jeho charakteristika," dodal jezdec na Kawasaki Ninja. Šlo hlavně o testování geometrie. „Myslím, že jsme něco našli. Oliver se neustále zlepšoval," pochvaloval si Miloš Čihák, manažer týmu Movisio.

Úvodní podnik v Aragonii potvrdil, že třída Supersportů 300 je extrémně vyrovnaná. „V první vteřině je více než 10 jezdců. Je to nejnašlapanější kategorie v superbicích. V Itálii chceme zlepšit hlavně kvalifikaci a začátek celého víkendu, který se nám naposledy nepodařil," dodal Čihák. Závody v Itálii pro kategorii supersportů začínají v sobotu ve 12:45 a v neděli v 15:15. Vše bude vysílat přímým přenosem Nova Sport