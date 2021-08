Most uspořádá místo Suzuky závod MS vytrvalostních motocyklových závodů

Na Autodromu v Mostě vyvrcholí v sobotu 9. října letošní seriál mistrovství světa vytrvalostních motocyklových závodů. Organizátoři šampionátu zařadili český okruh do kalendáře poté, co z něj vypadla japonská Suzuka kvůli koronavirové epidemii. Ve stejný den se pojede v Mostě také plánovaný vytrvalostní závod automobilů.

"Bohužel se stalo to, čeho jsme se nejvíce obávali. Exponenciální nárůst počtu nakažených covidem v Japonsku po olympijských hrách znamená, že japonská vláda nyní nedovolí, aby se osmihodinovka v Suzuce jela podle plánu, a to navzdory obrovskému úsilí pořadatelů," uvedl šéf Mezinárodní motocyklové federace Jorge Viegas na webu šampionátu. "Aby byl zachován počet akcí, aktivujeme plán B závodem na Autodromu Most 9. října. Bude to smíšená automobilová a motocyklová akce, jako tomu bylo na Slovensku a v Malajsii před dvěma lety," dodal.

MS vytrvalostních závodů motocyklů má za sebou závody v Le Mans a Estorilu. Před Mostem se pojede ještě v září ve francouzském Le Castellet.

Japonsko tento týden kvůli koronaviru odřeklo i říjnovou Velkou cenu formule 1 v Suzuce.