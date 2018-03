I po čtyřicítce chce prohánět mladší soupeře. Legendární Rossi podepsal novou smlouvu

Jít po této sezóně do sportovního důchodu? Kdepak! Legendární motocyklový závodník Valentino Rossi podepsal s týmem Movistar Yamaha novou dvouletou smlouvu. A tak devítinásobného světového šampióna uvidíme v MotoGP i po čtyřicítce. „Je to náročná výzva být tak dlouho konkurenceschopný,“ prohlásil italský jezdec.

Asi v každém sportovním odvětví najdeme legendu, která se ještě jen tak do sportovního důchodu nechystá. Tak třeba šestačtyřicetiletý Jaromír Jágr, v biatlonu je to jen o dva roky mladší Nor Ole Einar Björndalen, v tenise šestatřicetiletý Švýcar Roger Federer a v motocyklech Ital Valentino Rossi. Devětatřicetiletý jezdec totiž podepsal s týmem Movistar Yamaha novou smlouvu na další dva roky. A tak ho v MotoGP uvidíme závodit, i když mu bude jednačtyřicet.

„Když jsem v březnu 2016 podepisoval s Yamahou smlouvu na dva roky, říkal jsem si, že je to dost možná poslední kontrakt, který v MotoGP podepisuji,“ přiznal Rossi na webu Autosport.com. „Pak jsem si ale řekl, že mám ještě dva roky na rozhodování. Během nich jsem dospěl k tomu, že chci ještě pokračovat.“

„Být závodníkem MotoGP, a hlavně jízda na mé M1, jsou věci, díky nimž se cítím velice dobře,“ vysvětloval. „Musím poděkovat Yamaze, že mi důvěřuje, protože je to náročná výzva být konkurenceschopný i po čtyřicítce. Bude to těžké, z mé strany to bude vyžadovat velké úsilí a spoustu tréninku, ale jsem na to připraven a motivace mi rozhodně nechybí,“ dodal Valentino Rossi, syn bývalého motocyklového závodníka Graziana Rossiho.

Bylo tedy celkem jasné, jakým směrem se bude výchova Valentina ubírat. Už jako dvouapůlletý řídil minibike. Protože se ale jeho mamince jízda na něm zdála velmi nebezpečná, pořídil mu otec motokáru. Na ní několik let úspěšně závodil, avšak poté našel zalíbení v minimotorkách.

V nich projevil velký talent a od roku 1993 začal jezdit už na motocyklech. Do mistrovství světa silničních motocyklů v kubatuře 125 ccm vstoupil v roce 1996. Zezačátku se mu nedařilo podle jeho představ, několik závodů ani nedokončil. V srpnu však na brněnském okruhu v České republice vyhrál svou první Velkou cenu.

O rok později už se v této třídě stal mistrem světa a rozhodl se přestoupit k dvěstěpadesátkám. A i v této kubatuře se mohl v roce 1999 radovat z titulu světového šampióna. Od roku 2000 začal jezdit v těch nejprestižnějších kategoriích a v roce 2001 slavil v pětistovkách zisk dalšího titulu.

Od roku 2002 se z této třídy stala královská MotoGP a Rossi v ní až do roku 2005 kraloval. Šestý a sedmý titul pak do své sbírky přidal v letech 2008 a 2009. Na zisk desátého titulu zatím čeká. Během své bohaté kariéry vystoupal mistr světa ve všech třech kubaturách na nejvyšší stupínek sto patnáctkrát a úspěchy může přidávat dál. Už tento víkend odstartuje v Dauhá nová sezóna světového šampionátu silničních motocyklů.