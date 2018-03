Kornfeil zahájil MS silničních motocyklů devátým místem v Kataru, bodoval i Abraham

Kornfeil odstartoval do úvodní Grand Prix šampionátu z jedenáctého místa a začátek se mu vydařil. Čtyřiadvacetiletý český jezdec se propracoval až na třetí pozici a držel se i nadále v popředí. V průběhu závodu se z početné vedoucí skupiny odpoutali Španělé Jorge Martín a Arón Canet, kteří jeli vstříc duelu o vítězství.

Kornfeil zůstal ve zhruba desetičlenné skupině bojující o stupně vítězů. Díky aktivní jízdě se několikrát objevil v jejím popředí, ale v závěrečném kole se mírně propadl. I tak zaznamenal nejlepší start do sezóny od roku 2014, kdy byl v Kataru šestý.

"Motorka fungovala výborně, proto jsem si mohl v závodě dovolit tolik věcí. I já sám jsem se cítil velice dobře a věřil jsem, že by z toho mohl být slušný výsledek," uvedl v tiskové zprávě Kornfeil, jenž letos nově jezdí na stroji KTM.

"Od poloviny závodu se trošku začala projevovat manka, která jsem vždycky nabral na rovinách. O to lepší jsem musel být v zatáčkách a to bralo svou daň - pneumatiky. Takže jsem trošku ubral na agresivitě a balancoval riziko. Samozřejmě jsem chtěl dokončit závod v top ten, to byl úkol číslo jedna," konstatoval český jezdec, který zaostal jen o čtyři desetiny za třetím místem. V těsném souboji o vítězství porazil Martín Caneta o 23 tisícin sekundy.

Doviziosovi se povedlo vyhrát v MotoGP úvodní závod sezóny poprvé v kariéře. V předchozích třech letech byl v Kataru vždy druhý. Třetí místo obsadil stejně jako loni italský veterán Valentino Rossi, který se prosadil na stupně vítězů ve 228. závodě mistrovství světa. Závod dlouho vedl jeho francouzský kolega z týmu Yamaha Johann Zarco, který startoval z pole position, ale v závěru se propadl na osmé místo.