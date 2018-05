Létající motokrosař má novou zbraň, přemýšlí o dvojitém saltu

Jeden z nejnebezpečnějších sportů světa se neustále vyvíjí, jezdci předvádějí nové a náročnější triky, kdy se fanouškům tají dech. To si uvědomuje Libor Podmol, který v letošním roce chce útočit na titul mistra světa a vybojovat další medaili na X-Games. K tomu mu má pomoci naprostá novinka v podobně nafukovacího dopadu. „Airbag landing je měkčí než dřevo nebo hlína. Skákání na něj je bezpečnější a je možné se více zaměřit na detaily během náročných tréninků," vysvětlil Podmol.

A jaké nové triky by rád zavedl do svého repertoáru? „Chci začít více skákat do frontflipu, tedy předvádět salta vpřed. A myslím, že dvojité salto bude fajn. I když jsem si vždycky říkal, že to není pro mě. Ale doba jde dopředu," potvrdil Podmol, který v současné době drží třetí místo v mistrovství světa. Během tréninků na své zahradě může vyzkoušet ještě více triků, díky nové technologii se navíc tolik neopotřebí. Dopad je totiž mnohem pohodlnější než do foam-pitu.

Chystá se jedinečná show

Další výhodou je, že nafukovací dopad lze prakticky kdekoliv nainstalovat. Nafouknutí trvá hodinu a půl. Potřebný je pouze dostatečný prostor pro rozjezd. „Na menších exhibicích můžeme předvádět ty nejbrutálnější FMX triky, jako je salto vpřed, dvojité salto či bodyvarialy," vysvětloval Podmol, který vymyslel trik Surfer Flip. I ten mohou zájemci obdivovat, třeba na své zahradě či fotbalovém hřišti. „Skákací rampu si také přivezeme. Rozrytou zem nikde nenecháme, protože pod kola hodíme nájezdový koberec," líčil.

Podmol má v plánu v příštím roce připravit exhibiční šňůru, ve které by vystupoval se svým bratrem, případně s dalšími českými jezdci. Nebrání se však hudebním festivalům, akcím, případně může vystoupit na oslavách měst atd. „Kdokoliv se mi může ozvat a pokusíme se něco vymyslet," doplnil Podmol.