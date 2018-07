Obhajoba evropského titulu je už asi pohádka, uznal Lacko

"Na první místo už asi nemáme šanci. Teoreticky to sice jde, ale je to spíše pohádka. Vidíme, jak jede Jochenovi auto. Osobně si myslím, že budeme bojovat o druhé třetí," řekl Lacko po skončení závodního víkendu. "Je na tom podobně jako my loni, kdy jsme měli štěstí a pořád jsme vyhrávali. Teď ho má on," přiznal třiatřicetiletý závodník.

Hahn letos kraluje ME od prvního závodu a postupně zvyšuje náskok na pronásledovatele. "Ještě se ale jako mistr Evropy necítím. Tedy jako čtyřnásobný ano, ale jako letošní ještě rozhodně ne," řekl Hahn. Za pátým titulem v kariéře míří ve čtyřiačtyřiceti letech.

Podle Lacka je hlavním důvodem Hahnovy dominance skvěle připravený kamion Iveco. "Postavil nové auto a sám říká, že takové se mu nepodařilo postavit šest let. Asi se připravoval poctivě a evidentně se mu to podařilo. Štěstí ale při něm nemusí stát pořád," ujistil Lacko, že titulu se nechce vzdát bez boje.

Rodáka z Čeladné by ale do hry o něj vrátil jen hodně nevydařený celý závodní víkend Hahna. Vždy je totiž ve hře 60 bodů. "A já bych musel naplno bodovat. Jochen si jede svoje a jede hlavou," ocenil Lacko svého soka.

S dnešními výkony byl spokojený. Stejně jako v sobotu vyhrál kvalifikaci a tentokrát se mu i vydařil start. Na konci prvního kola jej ale Hahn předjel a následně odjeli závod za sebou. "My máme ale auto nastavené tak, že nám to v prvním druhém kole úplně nefunguje a ideálně to začne fungovat až pak. A na konci jsme rychlejší než ostatní, což bylo vidět," uvedl Lacko a potěšilo ho, že zvýšil náskok na třetího Norberta Kisse z Maďarska na deset bodů.

Teď se Lacko chystá na dovolenou, pak se začne připravovat na domácí závod v Mostě, který bude na začátku září. "Odpočinu si, ale opět tam začnu i běhat a trochu více se připravovat, protože už budu moct. Doteď to moc nešlo," připomněl Lacko, že krátce před začátkem sezony absolvoval komplikovanou operaci slepého střeva a stále jezdí s ochranným břišním pásem.