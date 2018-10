Vojáček vyjel kopec v Gubbiu nejrychleji, ale tým byl sedmý

Český jezdec Lukáš Vojáček vyhrál svoji skupinu A v závodech automobilů do vrchu v italském Gubbiu. Česká pětice skončila v závodě národních týmů FIA Masters na sedmém místě, což je v nabité konkurenci velmi solidní výsledek. Z vítězství se radovali reprezentanti Lucemburska, favorizovaní domácí Italové neuspěli.

Češi nastoupili v sestavě: Lukáš Vojáček (vůz Subaru Impreza STi/třída a skupina A nad 3000 ccm), Vladimír Vitver (Audi WTTR DTM/E2 SH nad 3000 ccm), Petr Trnka (Ligier JS53 Evo3/E2SC do 3000 ccm), Martin Vondrák (Tatuus NT07 Honda/E2‐SS do 2000 ccm) a David Dědek (Alfa Romeo 147 2.0 TS/A do 2000 ccm). Na nejvyšší metu však dosáhl jen Vojáček.

„Sedmé místo týmu i svůj individuální výsledek považuji za velký úspěch. Celý víkend ale pro mne nezačal dobře. V Gubbiu je velice krátká trať, jen něco málo přes tři kilometry, navíc jsem tu jel poprvé, a v tréninku mi to moc nešlo. První dvě závodní jízdy nebyly nic moc, až ta třetí se povedla podle mých představ, a posunula mě na první místo skupiny, protože v téhle soutěži se počítá jen ta nejrychlejší, dvě horší se škrtají. Paradoxně jsem tím zlepšováním moc nepomohl národnímu týmu," říkal s trochou smutku v hlase Lukáš Vojáček.

„Tenhle týmový závod je totiž i jízdou pravidelnosti, sčítají se pro tým dvě časově nejbližší jízdy. Jenže já jsem se posouval dopředu po dvou sekundách, protože tuhle trať neznám a nemám ji tudíž dobře najetou. Každá jízda je novou zkušeností. Rozdíl prvního a čtvrtého jezdce národního týmu byl jen 0,7 sekundy. Do toho jsem se nevešel," dodal na vysvětlenou.

V Gubbiu skončila Vojáčkova nejlepší sezóna, v níž získal titul mistra Evropy. I s Gubbiem triumfoval ve dvanácti závodech. „Opravdu nejlepší sezóna v kariéře. Kolikrát jsem měl smůlu a zůstal těsně pod vrcholem, zhatila mi to jediná chyba nebo technický problém. Letos všechno sedlo a vyšlo, jak mělo, včetně tolik potřebného štěstí. Dík za to patří celému týmu," liboval si třicetiletý český jezdec.