Šampion poprvé vyzkoušel nového divocha, Enge si přičítá evropské maximum

Tři měsíce před plánovaným startem sezony mistrovství Evropy v závodech tahačů se do testovacího programu Buggyry poprvé zapojila i jednička týmu Adam Lacko. Kontinentální šampion z roku 2017 v minulém týdnu usedl na mosteckém Autodromu do nového speciálu DV50, se kterým by na severu Čech měl na konci srpna bojovat o první body do seriálu. Po okruhu se proháněli také třeba Tomáš Enge a David Vršecký s Mercedesem AMG GT3. Na reportáž se podívejte v přiloženém videu.