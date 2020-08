Lacko si hned první den úvodního závodu ME tahačů připsal výhru

Automobilový jezdec Adam Lacko si hned v úvodní den prvního závodu mistrovství Evropy tahačů připsal premiérové vítězství. Na domácí trati v Mostě ovládl druhou jízdu, ve více bodované první byl čtvrtý. Do sezony, která kvůli pandemii koronaviru odstartovala s výrazným zpožděním, vstoupil nejlépe Maďar Norbert Kiss.

"Vyhrát na domácí půdě je vždy důležité a jsem rád, že se nám to podařilo. Jsem velmi rád, že jsem mohl hned první den potěšit diváky, kteří přišli, i když jich s ohledem na pravidla není moc," řekl Lacko, který v dramatické koncovce druhé jízdy udržel za svými zády dotírajícího Němce Saschu Lenze.

První jízdu suverénně ovládl Kiss, který byl nejrychlejší v měřeném tréninku i v kvalifikaci. "Myslím si, že nás všechny na úvod překvapil svojí rychlostí, nikdo z nás mu nestíhal, ale pak jsme Jochen (Hahn), Sasha a já byli vyrovnaní. Naháněli jsme se, bojovali jsme, ale bohužel jsme měli po červené vlajce opakovaný start a po druhém jsem v první zatáčce ťuknul do Jochena, který tam přibrzdil a pak už se to auto tak rychle nerozjede, jak váží pět tun," uvedl pilot českého týmu Buggyra Zero Mileage Racing.

Adam Lacko.

Ondřej Hájek, ČTK

Kiss porazil druhého Hahna, úřadujícího evropského šampiona, o téměř devět sekund. "Tým odvedl dobrou práci, měli jsme čas na přípravu," poukázal Kiss na několikaměsíční odklad startu sezony, který využil k většímu množství testovacích jízd na Hungaroringu. "Jsme rád, že jsme zpět a vyhráli jsme. Nebylo jednoduché dvakrát startovat vedle Jochena, který má hodně zkušeností, a před druhým startem jsem byl hodně nervózní, že se mi to tak nepovede," přiznal Kiss.

Premiérovou účast v ME si v Mostě připsala šestnáctiletá Aliyyah Kolocová, dcera majitele Buggyry. Hned v první jízdě dojela osmá a v hodnocení takzvaného Promoter´s Cupu byla druhá. "Samozřejmě, že jsem šťastná. Měla jsem i potřebné štěstí, protože někteří jezdci dostali tresty nebo nedojeli do cíle," uvedla Kolocová. Cílový praporek neviděl například druhý nováček roudnického týmu Téo Calvet z Francie, který ve druhé jízdě dojel jedenáctý. Tu naopak nedokončila Kolocová.