Lacko v neděli vybojoval v deštivém Mostě druhé místo

Z vítězství se radoval Němec Sascha Lenz, který vede i průběžné pořadí. K triumfu mu pomohly stejně jako Lackovi k druhému místu technické problémy Maďara Norberta Kisse v závěru závodu.

"Fantastické druhé místo, jsem spokojený. Už to vypadalo, že stejně jako loni vůbec nepojedeme, ale nakonec jsme odstartovali," řekl Lacko, jenž startoval ze čtvrtého místa. "Hned na začátku jsem se snažil předjet Jochena (Hahna), trvalo mi to dvě kola, ale podařilo se. Pak jsem začal stíhat Saschu a škoda, že trať osychala. Možná, kdyby se jel závod na jedenáct kol a ne zkráceně na devět, tak bych to ještě někde zkusil," řekl pětatřicetiletý jezdec.

Adam Lacko na trati prvního závodu druhého soutěžního dne krátce před jeho přerušením kvůli dešti.

Ondřej Hájek, ČTK

Lacka mrzelo rozhodnutí komisařů, kteří hlavní závod napoprvé přerušili. "Opět po roce přišel v neděli déšť a závod byl opět zrušen. Myslím si, že to bylo zbytečné. Klidně se mohlo jet dvě tři kola pod žlutými vlajkami a pak nechat žlutou vlajku na nebezpečných místech. Kdyby ostatní jeli hlavou, nemusel by se závod zastavovat," řekl Lacko, jenž se před přerušením závodu posunul na druhé místo. Jury však zřejmě vystrašily problémy, které měli Kiss a Lenz s udržením se na mokré trati.

Premiérové body v barvách roudnického týmu Buggyra Zero Mileage Racing vybojoval Francouz Téo Calvet, jenž dojel sedmý a vyhrál takzvaný Promoter's Cup. "První víkend a hned stojím na prvním místě, což je perfektní. Sbíráme body do šampionátu konstruktérů, což jsme doufali, že se nám bude s Téem dařit," ocenil svého nového devatenáctiletého parťáka Lacko. "Sobota byla špatná, ale dnes to bylo mnohem lepší. Jel jsem poprvé za deště, bylo to trochu obtížnější, ale dojel jsem do cíle a vyhrál kategorii, takže super," řekl Calvet.

Lacko je po třech odjetých jízdách v průběžném pořadí ME třetí, na Lenze ztrácí šest bodů a na druhého Kisse dva. "S prvním víkendem jsme spokojeni. Body jsme posbírali, auto funguje a víme, co zlepšit. Stejně jako další jezdci a týmy jsme to ve složitých podmínkách zvládli," řekl mistr Evropy z roku 2017 a poukázal na řadu omezení, se kterými se závodníci s ohledem na koronavirus museli v Mostě vyrovnat.

Adam Lacko.

Ondřej Hájek, ČTK

Evropský šampionát by měl pokračovat 12. a 13. září v belgickém Zolderu.