Po Hungaroringu míří Buggyra na Slovensko

Stejně jako na Hungaroringu se za volantem speciálu Mercedes AMG GT3 vystřídá dvojice David Vršecký - Aliyyah Kolocová. „Kdo by se nechtěl svézt v dokonalém autě? I když na Slovensku to bude mnohem více o Aliyyah, která se kromě všeho, co dělá, chystá ještě na čínský šampionát GT3. Očekávám tradiční legraci," usmívá se Vršecký.

Aliyyah Kolocová, nová členka ambasadorského projektu AVL Racing, si na nedostatek jezdeckého vytížení nemůže rozhodně stěžovat. Po testování Can-Am DV21 v Saúdské Arábii a SAE přišel na řadu závod na Hungaroringu (Mercedes AMG GT3), testování závodního tahače v Mostě. Následoval přesun do Nogara, ještě v úterý na okruhu Paula Armagnaca proháněla Buggyru.

Buggyra na Hungaroringu

Buggyra media

„Cítím se skvěle, tenis byl v tomto ohledu hodně jednotvárný, skoro bych řekla, že až nezáživný. Možná je to dáno i tím, že střídám auta. Asi stoupám v týmové hierarchii výše a výše, v Nogaru se se mnou Adam bavil ohledně nastavení tahače," říká nejrychlejší truckerka historie se smíchem. „David, tedy další mistr Evropy, se mnou pojede na Slovensku, co více si můžu přát."

Sestra Yasmeen Kolocová se tradičně představí za volantem Renaultu Clio, na rozdíl od Maďarska ovšem zůstal Téo Calvet ve Francii. „Nedá se nic dělat. I když ještě nejsem tak vytížená jako Aliyyah, souhlasím, že ve srovnání se závoděním je tenis strašně jednotvárný, člověk může maximálně praštit s raketou o zem. Formule 4 i Clio nabízí mnohem více adrenalinu," konstatuje.