Voda, zmar a nakonec euforie. Formánek se Zárubou se posunuli na druhé místo

Extrémní bouřky, které se přes víkend přehnaly přes západní Evropu, řádily i v Zandvoortu, kde tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra startoval ve třetím podniku série Lamborghini Super Trofeo Europe. Tým se musel porvat s technikou i vytopeným stanem, smolný víkend ale zlomil nedělním druhým místem. Dvojice jezdců Formánek - Záruba se díky němu posunula na druhé místo v průběžném pořadí.

Dva úplně odlišné dny. V sobotu se Bronislav Formánek s Josefem Zárubou za volantem Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO závodem protrápili kvůli problémům s palivovým čerpadlem a dojeli na devatenáctém místě celkově. V neděli se jim naopak dařilo. A druhé vítězství v prestižní kategorii Pro-AM jim jen těsně proklouzlo mezi prsty. „Na to, co všechno se o víkendu stalo, je celkový dojem pozitivní. A posunuli jsme se v celkovém pořadí, to je zásadní," komentuje závodní víkend manažer týmu Jiří Mičánek jr.

Smůlu si tým vybral v sobotu. Ráno se musel vypořádat s následky noční bouřky - v části týmového stanu, kde jsou auta a další technika, bylo asi 15 centimetrů vody. Naštěstí klíčové vybavení extrémní srážky, které zatopily i příjezdové tunely na okruh, přežilo bez úhony.

Start sezony Mičánek Motorsport powered by Buggyra

Buggyra media

„Pro kluky z týmu extrémně náročný den a zaslouží si díky. Zvládli ranní situaci, i večer, kdy do noci řešili problém s palivovým čerpadlem, kvůli kterému jsme měli problémy v prvním závodu," popisuje Jiří Mičánek. V prvním závodě skončil tým až na celkové devatenácté pozici. Mechanici strávili večer asi čtyři hodiny rozebráním nádrže a palivového systému, aby bylo auto stoprocentně připravené na nedělní druhý závod.

Rozjížděl ho Josef Záruba. „Snažil jsem se vyhnout kolizím, nejít do soubojů, kde hrozilo nějaké riziko. Díky tomu jsem udělal Broňkovi slušný náskok kolem 30 vteřin, pak ale bohužel vyjel na trať safety car a startovní pole se srazilo a o náskok jsme přišli," líčí Záruba.

Dvakrát kontakt při souboji

Bronislav Formánek pak ve druhé části závodu opakovaně odrážel útoky Karola Basze, který je se svým spolujezdcem Lewandovskim největším soupeřem českého týmu v boji o titul ve třídě Pro-AM. „Bohužel zatím na ně nemáme rychlost. Dvakrát jsme měli při souboji kontakt, dokonce jsem zlomil práh. Všichni jsme navíc bojovali s přehříváním gum. Asi dvě kola před koncem jsem přebrzdil a vyjel mimo trať, tím se Basz dostal přede mě," popisuje dramatický závěr závodu Formánek.

Josefu Zárubovi a Bronislavu Formánkovi se v Zandvoortu dařilo.

Buggyra media

I přes chybu ale týmový vůz přejel cílovou čáru na druhém místě. A podle provizorních propočtů se Formánek se Zárubou posunuli v celkovém hodnocení na pozici zajišťující jim vicemistrovský titul.

Oba jezdci si jako jedni z prvních závodníků na světě vyzkoušeli nový okruh v Zandvoortu, který v září přivítá poprvé po šestatřicetileté pauze závod F1. Díky tomu prošla trať výraznou modifikací a dostala dvě klopené zatáčky.

„Klopenky jsou krásné. A celá trať je úplně jiná, než ji pamatuju se závodu v roce 2019. Tam, kde zůstaly zachované zatáčky, je nový povrch. Takže to bylo jako jet tam poprvé," konstatuje Záruba.

Formánek si v Zandvoortu odbyl svoji úplnou premiéru. „Je to jako horská dráha, pořád nahoru, dolů," shrnuje své dojmy.

Série Lamborghini Super Trofeo je nyní v polovině sezony. Její druhou část zahájí na přelomu července a srpna na okruhu Spa-Francorschamps jako součást závodního víkendu prestižní čtyřiadvacetihodinovky Total Energies 24 Hours of Spa.