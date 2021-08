Vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans vyhrála počtvrté za sebou Toyota

Dlouholetí čekatelé na vítězství si dojeli pro výhru s náskokem dvou okruhů před svými týmovými kolegy, vozem číslo 8, který ovládl předchozí tři ročníky. Třetí byl Alpine A480-Gibson.

Devětaosmdesátý ročník závodu byl přesunut ze svého tradičního červnového termínu, aby mohl přivítat aspoň 50.000 diváků na tribunách, tedy zhruba dvacet procent z obvyklého počtu. Loni se v Le Mans jelo kvůli koronaviru úplně bez diváků.

Dominance japonské značky nebyla překvapivá. V nejvyšší kategorii prototypů, takzvaných hypercars, postavila Toyota jako jediná tovární tým. Od odchodu Audi (2016) a Porsche (2017) soupeří Japonci jen se soukromými stájemi, letos bylo navíc na startu jen pět hypercars.

V roce 2023, na výročí sto let od prvního ročníku, by se ale mělo startovní pole výrazně proměnit. Do závodu by se měly vrátit tři nejúspěšnější značky historie Porsche (19 vítězství), Audi (13) a Ferrari (9).