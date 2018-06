Schlesser lákal závodníky do Afriky na alternativu k Dakaru

Bývalý francouzský automobilový závodník a nyní hlavní organizátor dálkové rallye Africa Eco Race Jean-Louis Schlesser po dvou letech zavítal do České republiky a lákal zájemce ke startu v soutěži, která vede po stopách původní Rallye Dakar. Legendární soutěž v roce 2009 opustila Afriku a přesunula se do Jižní Ameriky, Schlesser ale od stejného roku pořádá alternativní závod na původní trase.

"Náš závod je skutečný Dakar. Závodíme v Africe a končíme u Růžového jezera. A závodníci jsou pro nás důležití. Stále se snažíme, aby to jejich asistence měly jednoduché a jedním z našich cílů je, aby všichni dojeli do cíle. Aby viděli Růžové jezero," řekl Schlesser na dnešní prezentaci v Praze. Po problémech tak jezdci nejsou vylučováni, ale s penalizacemi v rallye pokračují.

Velkým zastáncem Africa Eco Race je Tomáš Tomeček, který již třikrát ovládl kategorii kamiónů a letos se do historie rallye zapsal tím, že závod absolvoval zcela sám, bez mechanika i navigátora.

"Osobně jsem rád, že existuje starý Dakar. Jsme sice pro spoustu lidí druholigoví, ale je to tam hezké. Už řadu let tvrdím, že je to jediný správný Dakar, protože ten je v Africe," poukázal Tomeček na hlavní město Senegalu. "Nevím, jestli je to in, možná je to trochu retro, ale já si tam jezdím zazávodit a věřím, že i velké týmy to mají stejně," podotkl Tomeček. "Hlavní" Rallye Dakar se zúčastnil patnáctkrát a může srovnávat.

Schlesser poukázal na fakt, že na jeho soutěži panuje přátelská atmosféra, pro všechny účastníky je zajištěna bezpečnost a závodníci mají v cíli pocit, že absolvovali něco jedinečného. "Máme připravené krásné tratě s krátkými přejezdy, atraktivní etapy," řekl Schlesser, který své aktivity neustále rozšiřuje. Letos například nově pořádá i dálkovou rallye v Turkmenistánu.

"Dakar v Africe je nádherný, tedy soutěžení. Afrika má své přednosti, co do předjíždění nebo příjemných spojovaček. Žádný stres z nadmořských výšek a extrémní zimy. Proti tomu jdou ale věci jako média, partneři, sponzoři a hlavně konkurence. Závod totiž dělá konkurence a je jedno, kde se jede," řekl pilot kamiónu Tatra Aleš Loprais, který prezentaci stejně jako Josef Macháček nebo Gabriela Novotná osobně sledoval.

Loprais se momentálně chystá na jihoamerický Dakar, svůj start v Africe v budoucnosti ale nevyloučil. "Sleduji obě soutěže a myslím si, že návrat do Afriky by byl správný. Je ale otázka, jak to skloubit. Máme tady dva (organizační) giganty a já chci soutěžit s nejlepšími," uvedl Loprais, který v minulosti na Dakaru v Africe závodil a míní, že se tam legendární rallye jednou vrátí.