Další díl cross country proběhl pod palbou žaludů

V Polsku se představili i další čeští jezdci. Miroslav Zapletal byl pátý, Petr Hozák šestý. Jako přípravu na Dakar si soutěž zvolil i Martin Macík s kamionem Liaz, který ve své kategorii neměl soupeře a obsadil tak první místo. Mezi všemi automobily byl jedenáctý.

"Jedna z nejhezčích soutěží. Otvírali jsme lesy, protože pro kamión občas trať nebyla dostatečně široká, a několikrát jsme tak byli pod ostrou palbou žaludů. Létalo se vzduchem," pochvaloval si Macík, který po soutěži prohlásil, že na Dakar je dobře připravený.

"(Kamión) Franta jede nádherně, motor má neuvěřitelný výkon, vodím si ho přesně, jak potřebuji. Konečně se nám povedlo dostat ho tam, kde jsme ho potřebovali mít. Před odjezdem do Polska byl rozebraný do posledního šroubku, ale není mu co vytknout. Po tomto víkendu víme, že na Dakaru nás čeká pořádná jízda," uvedl pilot týmu Big Shock Racing.

Jeho týmový kolega, motocyklista Jan Brabec, vybojoval čtvrté místo, a to i přes omyl organizátorů, kteří ho během hlavních sobotních etap neoprávněně potrestali za krácení tratě.

„Nedorozumění pořadatelů beru sportovně, stane se. Chvíli trvalo, než se vše vysvětlilo. Mám novou příhodu. Ale přišel jsem tak zřejmě o pódium, a hlavně možnost pořádně si zazávodit. V sobotu mě brzdil prach od všech přede mnou, neměl jsem v plánu někde se tam na lesní cestě rozstřelit," směje se Brabec.