Kolomého a spol. čeká poslední prověrka před Dakarem

Vzhledem k tomu, že se soutěže zúčastní pouze dva kamióny, je absolutní triumf v podobě double předem zajištěn a manažer Jan Kalivoda se tak může cítit jako v roce 2008, kdy se o titulu evropského šampióna v závodech tahačů rozhodovalo mezi dvojicí Vršecký - Bösiger. „Ani v tomto případě to nebude o týmové strategii, ať vyhraje ten lepší," konstatuje Kalivoda.

Neúčast největší konkurence neřeší. „Pracovní náplní managementu je zajistit jezdcům co nejlepší podmínky pro úspěch na Dakaru. Letos se pojede vůbec poprvé v historii jenom na území Peru, většinou na písku. Takže, když Martinové přišli s tím, že účast v Tunisu zapadá do jejich schématu přípravy, nebylo co řešit."

Celkem se letos skládá „Sahara - Rallye de Tunisie" z deseti etap, přičemž obě posádky hovoří především o ostrém testování. A nejinak by tomu bylo i při účasti absolutní světové špičky.

Před Dakarem mají hotovo

„I když se v závodech rally může stát opravdu všechno, El Chott bych charakterizoval jako tuniský klid před dakarskou bouří. Jedeme s tím, že máme před Dakarem hotovo a jenom si potřebujeme zkontrolovat správnost dosavadních postupů. Primárním cílem je otestovat si jízdu v písku a náročnou navigaci v dunách. Nečekáme žádná nepříjemná překvapení, každopádně, kdyby něco nefungovalo, budeme mít přece jen nějaký čas zareagovat," říká Martin Kolomý stále silně toužící po dakarském beduínovi.

Martin Šoltys je i přes letošní nečekaně vydařené dakarské vystoupení v poněkud jiné situaci. „V lednu jsem nastoupil jako absolutní nováček, takže v mém případě je to pořád o získávání zkušeností. Každý kilometr najetý na Sahaře se bude na Dakaru určitě hodit. Deset etap, byť nejspíše nebudou tak náročné, jako je tomu na Dakaru, nás určitě někam posune."