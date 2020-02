Drsné záběry, ale také salvy smíchu. Posedlí Dakarem plní sály

Bezprostředně po úspěšném absolvování rallye členové týmu Big Shock Racing vyklepali písek z bot, dospali se a vyrazili na tour Posedí Dakarem. V devíti vyprodaných sálech napříč republikou se sešlo přes 8000 diváků. Úspěch svérázných besed, během nichž se tým dělí s diváky o své dakarské dobrodružství, překvapil i samotné provozovatele jednotlivých kulturních zařízení. Fanoušky všech věkových kategorií do sálů přivádí svérázný humor závodníků, nečekané příhody, nezveřejněná videa nebo informace ze zákulisí legendárního závodu. Velké finále proběhne ve čtvrtek v osobitém prostoru multifunkční auly Gong v Ostravě Vítkovicích.

Dakar láká školáky i dědečky... „Vůbec nevěříte, že je možné, aby se v jednom sále, na jednom představení sešlo tak pestré publikum. Potkáváme malé děti s tatínky i dědečky, kteří Dakar sledují spoustu let. A divili byste se, kolik žen se přijde podívat, mladé slečny i starší dámy," popisuje Martin Macík návštěvníky besed Posedlí Dakarem.

A František Tomášek dodává: „Ale jedno mají naši diváci společné, jsou přátelští, mají smysl pro humor a dokážou nás podpořit i na jevišti. Přece jen, jsme závodníci, nejsme řečníci a nervozita, hlavně v počátcích občas zapracovala. Ale fanoušci nám pomohli, začali tleskat, začali se smát a pak to z nás spadlo a šlo to samo."

Nápad pořádat akce pro fanoušky Dakaru se přitom vyvinul spontánně. Vše začalo besedou v sedlčanské knihovně pro pár nadšenců. Pak se akce přesunula do místního kina, začala se ozývat další města, zvětšovaly se sály a letos už Posedlí Dakarem zaplnili mimo jiné Kongresové Centrum v Praze.

Fanoušky baví pohled do kabiny

Besedy zahajuje filmový dokument rekapitulující Dakar 2020. Je složený z autentických, dosud nezveřejněných video záběrů, odehrávajících se v kabině závodního kamionu, na trati i v bivaku. Pak už následuje hodně odlehčené vyprávění pilota kamionu Martina Macíka, navigátora Františka Tomáška, palubního mechanika Davida Švandy, zkušeného dakarského veterána Davida Pabišky a dalších členů týmu.

Přímí účastníci Dakaru se otevřeně dělí o své zážitky z nejnáročnějšího motoristického závodu na světě. A je jich tolik, že každá z devíti besed je jiná. Nejede se podle scénáře, večery jsou hodně bezprostřední a jejich vývoj ovlivňují i sami diváci. Nejvíce je zajímají okolnosti spojené s kritickými momenty, které tým během závodu zažil.

Martin Macík hlásí velké změny. Jaké to jsou?

Sport.cz, Big Shock Racing

Velice oblíbené jsou také onboardy, záběry z kamer umístěných v kabině závodního speciálu, které posádku natáčejí během jízdy. Závodníci si ze sebe dokážou dělat legraci a salvy smíchu se spouštějí při historkách o navigování nebo při popisu záchranné akce, která nastala poté, co posádka zapadla v dunách.

Milé překvapení i pro pořadatele

Sály vyprodané dakarskou talk show překvapily i jejich provozovatele. „Někteří z nich byli našimi fanoušky a rádi nám pomohli, ale nikdo z nich nepočítal, že bude plno. Většinou nevěděli, co od nás čekat, nikdo neměl zkušenost s podobným formátem, ve kterém se mísí film, sportovní beseda, stand up comedy, přednáška. Těžko to popsat, proto tomu říkáme talk show. Ale zdá se, že i mezi nimi jsme získali nové příznivce," vysvětluje Macík.

Jeho slova potvrzuje Václava Sporková z plzeňského prostoru DEPO2015: „Beseda o Dakaru se u nás konala již v roce 2018 a byla úspěšná. Proto jsme letos nepochybovali. S návštěvností jsme velice spokojení, bylo plno, přes 700 diváků. Určitě budeme rádi spolupracovat i v dalším roce. U veřejnosti má akce velký ohlas, i když jde o poměrně netradiční formát."

Poslední šanci potkat se s dakarskými závodníky mají diváci v Ostravě 27. února. Unikátní prostor Multifunkční auly Gong ve Vítkovicích akci dodá speciální atmosféru a Big Shock Racing už pro velké finále vymýšlí překvapení. Poslední vstupenky jsou k dostání v síti Ticketportal.