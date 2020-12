Enge se rozdováděl v peřinách, nakonec dostal lopatou

Původně měl svůj první Dakar absolvovat v bugině s Markétou Skácelovou. Navigátorce však vystavilo zdravotní stopku testování v Dubaji. Tomáš Enge tak dostal nového parťáka Vlastimila Tošenovského, který v lednu navigoval Josefa Macháčka. Po příletu do Džiddy se chlapci z týmu Buggyra Racing v hotelovém pokoji rozdováděli, jak se můžete podívat v přiloženém videu.

Tým Buggyra Racing po příletu do dějiště Rallye Dakar

Třiačtyřicátý ročník Rallye Dakar poznamenaný koronavirem začíná pro všechny účastníky velmi nezvykle, 48hodinovou karanténou v Džiddě zakončenou PCR testy. Až poté dojde na převzetí techniky, administrativní úkony, závěrečné testování a start.

Karanténa je po příletu do dějiště závodu pro všechny povinná stejně jako PCR testy, které proběhly v Džiddě během středy. Až poté se rozhodne, kdo se uzavře do dakarské bubliny a bude moci přemýšlet pouze a jen nad samotným závodem. Není tak divu, že si Buggyra přivezla do Džiddy vlastní antigenní testy.

„Pod vedením našeho fyzioterapeuta Davida Janouška jsme si v úterý udělali vlastní testy, abychom se ujistili, že nenastanou žádné komplikace. Před odletem jsme je zvládli, a tak věříme, že teď už bude vše v pořádku," doufá tiskový mluvčí týmu Jan Kalivoda.

Posilovna i spánek do zásoby

I přes přísná opatření mohl tým navštívit na hotelu Hussein Shobokshi, honorární konzul České republiky v Džiddě. „Bylo to velmi příjemné povídání. Dostali jsme důležité informace a nabídku pomoci, kdyby bylo třeba. Pevně věřím, že ji nebudeme muset využít. Přání k úspěšnému zdolání tak těžké soutěže nás samozřejmě těší," líčí Kalivoda.

Každý člen týmu si čekání krátí po svém. Zatímco Martin Šoltys a Josef Macháček zkušeně naspávají, neboť v průběhu soutěže existuje vysoká pravděpodobnost spánkového deficitu, Ignacio Casale pracuje ze všech sil v posilovně.

„Truck je proti čtyřkolce fyzicky mnohem náročnější, proto nezahálím a připravuji se do poslední chvíle," vysvětluje trojnásobný vítěz Dakaru.

Pro Tomáše Engeho a Vlastimila Tošenovského, který naskočil do posádky minutu před dvanáctou, je karanténa o sbližování vzájemných stanovisek.