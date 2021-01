"Dneska byla etapa čistý gambling, ruská ruleta. Velmi riskantní. Jelo se po hodně rychlých úsecích, do toho svítilo sluníčko a nebylo pořádně vidět. Často se jelo naslepo. Buď, anebo. Hrozně nepříjemné," uvedl jezdec týmu Orion Moto Racing Group.

Poprvé na letošním ročníku se také museli závodníci vyrovnat s velkými dunami. "Byly celkem dost měkké, často jsem se do nich zabořil. Bylo velmi těžké odhadnout rychlost tak, aby se dobře přejela. Ale jinak jsme opět předvedli dobrou rychlost a výborný výsledek. Kdybychom se pohybovali kolem patnáctého místa, byla by to bomba. Už za mnou chodí kluci ze špičky a říkají, že si na mě dají pozor," pochvaloval si Michek.

Třetí soutěžní den dakarské rallye účastníci absolvovali 685 km dlouhou trať z Biši do Vadí ad-Davásir, jejíž součástí bylo 457 měřených kilometrů. Velké problémy měl dosavadní lídr motocyklové kategorie Toby Price z Austrálie, který ztratil více než půl hodiny. Naopak výrazně vpřed se posunul obhájce prvenství Ricky Brabec z USA, který je už druhý.

V solidních výkonech pokračuje Jan Brabec, jenž byl dnes dvacátý. Pět míst za ním se v předběžných výsledcích drží Milan Engel.