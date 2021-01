Motocyklista Brabec zajel ve 4. etapě Rallye Dakar jedenáctý čas, Prokop se posunul

Automobilový jezdec Martin Prokop zajel dvanáctý čas ve 4. etapě Rallye Dakar a v průběžném pořadí se posunul na 9. místo. Mezi motocyklisty byl nejlepším Čechem jedenáctý Jan Brabec. Lídrem kategorie automobilů je i nadále Francouz Stéphane Peterhansel, mezi motocyklisty se do čela nově dostal jeho krajan Xavier de Soultrait.

Organizátoři dnes pro dakarské závodníky připravili nejdelší etapu z celého ročníku. Při přesunu do Rijádu museli absolvovat 813 km, rychlostní zkouška je však dlouhá 337 km.

"Byla to takzvaná přejezdová erzeta a jelo se opravdu rychle, prakticky pořád jen na šestku a jen jsme měnili kurzy. Bylo to hodně svižné, ale před cílem si organizátor neodpustil navigační komplikace. Dvakrát jsme hledali správnou cestu, malinko jsme se tam točili, ale bylo to v pohodě. Žádná velká ztráta," řekl Prokop. Miroslav Zapletal byl dnes dvacátý.

Brabec startuje na svém čtvrtém Dakaru a zatím má nakročeno k nejlepšímu výsledku. Dnes zaostal za nejrychlejším Joanem Barredou ze Španělska o 10:25 minuty a po dílčím maximu se posunul na průběžné 23. místo.

Buggyra ve 3. etapě Rallye Dakar

Buggyra media

Nejlepším Čechem v celkovém hodnocení je i nadále Martin Michek, který zajel stejně jako v úterý devatenáctý čas a i nadále mu patří 17. místo. Milan Engel byl dnes osmadvacátý a průběžně je třicátý, Roman Krejčí dojel na 35. pozici a nově se dostal do čela kategorie Original by Motul vypsané pro jezdce bez asistence. Hned za Krejčím dnes dojel Libor Podmol a připsal si nejlepší výsledek při svém premiérovém dakarském startu.

Mezi čtyřkolkami byl desátý Tomáš Kubiena, který je i nadále průběžně sedmý.