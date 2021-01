Konečně si Dakar užívám, pochvaluje si motocyklista Brabec

"Musím to zaklepat na zuby. Všechno je fajn, je to dobré. Netlačím ale na sebe, netlačím na pilu. Konečně si Dakar užívám. Baví mě to a myslím si, že o tom to je," řekl Brabec. V dnešní etapě dlouho figuroval dokonce na jedenáctém místě, ale nakonec o dvě pozice klesl po minutové penalizaci.

Na posun do elitní dvacítky zatím nemyslí. "Jsme v třetině závodu, takže nedokážu říct, jak to dopadne. Stát se může cokoliv. Každý den, i ten úplně poslední. Teď to neřeším," uvedl člen týmu Strojrent Racing, který si pro svou dakarskou účast založil.

Dakarista Jan Brabec zpátky na motorce. Po tříměsíčním detoxu

Sport.cz

Před rokem obsadil v konečném hodnocení až 54. místo, velkým úspěchem pro něj ale bylo, že vůbec dojel do cíle. V květnu si totiž při testování v Tunisku zlomil nohu, palec na ruce a žebra. Přesto se v lednu postavil na startu Dakaru. "Loni to bylo protrápené, letos si to vyloženě užívám. Nejsem unavený," řekl Brabec.

Podle některých závodníků připravili pořadatelé letos náročnější trať než při loňské premiéře v Saúdské Arábii, podle sedmatřicetiletého motokrosaře je to podobné. "Náročnost tratě zůstala stejná. Osobně se mi více líbila Amerika. Tohle má ale taky svoje kouzlo. Dnes jsme měli 250 km přejezd na start a z toho bylo sto kilometrů po poušti, takže jsem měl konečně čas se dívat kolem sebe. V čem vlastně závodíme. V závodním tempu totiž vůbec nemám čas sledovat, co se děje," dodal Brabec.