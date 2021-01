Macík vyhrál podruhé za sebou etapu! Fičák zvládl i bez okna s lyžařskými brýlemi

České kamiony útočí. V čele průběžného pořadí se nicméně stále drží Sotnikov. Na pomyslných stupních vítězů jej doplňují týmoví kolegové a krajané z Kamazu Anton Šibalov a Airat Mardějev.

„Byl to fičák. Zajímavá zkušenost otvírat celou etapu. Byla hodně navigačně těžká, ale Ferry si poradil. Moc chyb jsme neudělali. Měnili jsme jen jednu pneumatiku. A také posledních 100 kilometrů jsme jeli bez okna. Trefili jsme větev, prasklo nám přední sklo, ale zdálo se, že vydrží. Až najednou ruplo komplet a vyvalilo se na nás," usmívá se Martin Macík v první reakci.

"Kluci museli sklo vykopat za jízdy. Nasadili jsme lyžařské brýle. Já je pak zase musel sundat, protože mě pod nimi tlačily moje původní dioptrické. Máme krásně opískované zuby. A druhé vítězství v kariéře za sebou. A před sebou poslední dvě etapy. Držte nám palce," hlásí v cíli pilot týmu Big Shock! Racing unisono doplňován navigátorem Tomáškem a mechanikem Švandou.

Martin Macík v 9. etapě Rallye Dakar

Big Shock! Racing

Macík se v úterý stal čtvrtým Čechem, který dokázal na Dakaru vyhrát etapu, a hned dokázal na životní výsledek navázat. Až na jednu výjimku byl nejrychlejší na všech kontrolních bodech. Odstup od průběžně čtvrtého Lopraise a třetího Airata Mardějeva z Ruska ale výrazněji nesnížil. Od krajana jej dělí 15 minut, na ruského soupeře ztrácí 33 minut.

Prokopovi se nedařilo

V kategorii automobilů se příliš nedařilo Martinu Prokopovi, skončil patnáctý a celkově klesl na 9. místo. Mezi motocyklisty je stále třináctý Martin Michek. Účastníci 43. ročníku Dakaru dnes absolvovali 583 km dlouhou trať, jejíž součástí bylo 342 km rychlostní zkoušky.

Automobilům i nadále celkově kraluje Francouz Stéphane Peterhansel, kamionům Sotnikov, novým lídrem kategorie motocyklů se stal Argentinec Kevin Benavides.

Martin Prokop v 9. etapě Rallye Dakar

Benzina Orlen Team

Na úterní šesté místo nedokázal navázat Prokop, který tentokrát na nejrychlejšího Jazída Radžhího ze Saúdské Arábie ztratil 12:38 minuty. V průběžném pořadí jej předstihl Jihoafričan Giniel de Villiers, za nímž nyní zaostává o dvě minuty.

"Na to, že říkali, že nás čeká jednoduchá přejezdová etapa, tak to bylo šílené. Zase milion kamení, kterému jsme se snažil vyhnout, což se povedlo. Neměli jsme žádný defekt," řekl Prokop. Osobně se ale necítil dobře, což byl hlavní problém. "Blbě jsem spal, měl jsem nějaké noční můry a hlava mi nejela tak, jak bych potřeboval. Nestíhal jsme v rychlosti vyhýbat se kamenům, takže jsem tomu musel uzpůsobit tempo. Jinak by to nešlo, nemohl jsem jet naplno," přiznal pilot týmu Benzina Orlen.

Navigačně složitá etapa

Michek zajel čtrnáctý čas a v průběžném pořadí se udržel na 13. místě. Na dnes nejrychlejšího Američana Rickyho Brabce český motokrosař ztratil 19 minut. "Hezká, rychlá a docela dost navigačně složitá etapa. Ze začátku jsem udělal dvě menší chyby, což mě stálo nějaké vteřinky a možná i minuty. Jsem rád, že jsem zdravý v cíli, a teď nás bude čekat nejdelší a nejnáročnější etapa, tak uvidíme," řekl Michek.

Martin Michek hodnotí 10. etapu Dakaru. V průběžném pořadí se udržel na 13. místě

Orion Moto Racing Group

Dosavadní lídr José Ignacio Cornejo z Chile havaroval na 252. kilometru rychlostní zkoušky, po pádu ztratil více než deset minut a do cíle dojel s odstupem téměř 18 minut na nejrychlejšího Američana. Po lékařském vyšetření v cíli se poté čtvrtý muž loňského Dakaru rozhodl z rallye odstoupit, v průběžné klasifikaci ale stále figuruje na třetím místě. Michek si po jeho vyřazení z výsledkové listiny polepší na 12. pozici.

Milan Engel zajel 21. čas a průběžně se posunul na 20. místo. Nejlepší dílčí výsledek při premiérové účasti na slavné rallye si připsal Libor Podmol, který byl 26. a i on si v celkovém hodnocení mírně polepšil. David Pabiška se stále drží na čtvrtém místě v hodnocení kategorie Original by Motul pro jezdce bez asistence.

Buggyra v 9. etapě Rallye Dakar

Buggyra media