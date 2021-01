Smůla ve finiši! Penalizace sebrala Michkovi nový rekord, Macík potřetí vyhrál etapu

Rekordní sbírku dnes rozšířil Francouz Stéphane Peterhansel, který vyhrál Rallye Dakar počtrnácté. K šesti titulům na motocyklu dnes pětapadesátiletý závodník přidal osmý triumf v automobilech. Vítězem kategorie motocyklů se stal Kevin Benavides z Argentiny.

Macík se stal nejúspěšnějším jezdcem kategorie kamionů mimo tovární tým Kamaz, jehož zástupci obsadili všechny medailové pozice. Za Sotnikovem skončil druhý Anton Šibalov a třetí Ajrat Mardějev. Nejúspěšnějšího Čecha na Dakaru v hlavních kategoriích dělilo od bronzu 31 minut.

Michkovi původně k posunu o jednu pozici výše pomohly technické problémy Francouze Adriena van Beverena, který byl průběžně osmý. Po dvacetiminutové penalizaci jej ale předstihl Rakušan Matthias Walkner.

Bylo to fakt drsný! V závěru etapy nám odešly brzdy, přiznává posádka Martina Macíka

Facebook Martina Macíka

Jezdec týmu Orion Moto Racing Group Michek startoval na Dakaru podruhé, loni obsadil 23. místo a mezi nováčky skončil třetí.

O lepší výsledek jej připravily problémy v závěru, kdy mu došel benzin a výrazně ztratil.

Martin Prokop v 11. etapě Rallye Dakar

Benzina Orlen Team

Do první dvacítky se prosadil i Milan Engel, který skončil celkově osmnáctý a při sedmé dakarské účasti jen o tři místa zaostal za maximem z roku 2019. "Vysněný místo je dostat se pod patnáctku. Ale jsem šťastný i za to osmnácté místo a hlavně, že jsem to dojel do cíle. Viděl jsem tady hodně nehod a hodně mechanických poruch. Ty se nevyhnuly ani mně. Měl jsem ale štěstí, že jsem se dostal do cíle, a můžu slavit s klukama," řekl Engel.

Benavides slaví premiérový triumf

Premiérový triumf na slavném závodě si při pátém startu připsal tovární jezdec Hondy Kevin Benavides, který dnes zajel druhý čas. Druhý skončil jeho týmový kolega a vítěz poslední etapy Ricky Brabec z USA, jenž na závěr předstihl Brita Sama Sunderlanda. Obhájce prvenství dnes na nejvýše postaveného jezdce KTM dokázal "najet" třináct minut.

Mezi automobily byl na závěr nejrychlejší obhájce prvenství Carlos Sainz ze Španělska, třetí Peterhansel ale bez větších problémů uhájil vedení. Druhého Násira Al Attíju z Kataru zkušený Francouz porazil celkově o téměř 15 minut a při dvaatřicátém startu na legendární rallye se po čtyřech letech dočkal dalšího vítězství. Prokop dnes zaostal za Sainzem o 13 minut a 26 sekund.

V kategorii čtyřkolek obsadil konečné 5. místo Tomáš Kubiena, který při páté účasti na Dakaru poprvé dojel do cíle. V závěrečné etapě byl čtvrtý. Celkové prvenství vybojoval Argentinec Manuel Andujar.