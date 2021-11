Také na Dakaru se přestupuje. Šoltys je novým Macíkovým parťákem

Zajímavý přestup. Tým Big Shock! Racing postaví na start Rallye Dakar 2022 dva závodní kamiony. Osvědčeného Karla bude pilotovat Martin Macík s navigátorem Františkem Tomáškem a mechanikem Davidem Švandou. Nového vylepšeného Arnošta bude řídit Martin Šoltys, do navigátorského sedadla se vyhoupne Roman Krejčí a technicky bude posádku jistit mechanik Jakub Jiřinec. Šoltys absolvoval čtyři Dakary v barvách Buggyry a od letošního léta byl volným hráčem.

Zbrojení na další pouštní dobrodružství graduje. Přestup mezi českými stájemi je toho dokladem.

Buggyra letos v červenci se vším respektem poděkovala Martinu Šoltysovi za služby, které týmu během čtyř Dakarů odvedl. Jedničkou teď u ní bude chilský závodník Ignacio Casale a druhého pilota kamionu si připravuje z Buggyra Academy.

Šoltys dlouho bez angažmá nezůstal. Z Roudnice se přesunul do Sedlčan.

Big Shock! Racing několik let usiloval o možnost vyslat na Dakar dva závodní kamiony. Jeho letošní úspěchy, 4. místo a tři vyhrané etapy, pomohly přání členů týmu i jeho fanoušků naplnit. Byly postaveny nové závodní speciály a přizváni další zkušení závodníci.

„S Martinem Šoltysem se máme rádi, jsme v kontaktu, pravidelně se potkáváme na závodech. Martin má spoustu zkušeností, sedli jsme si a povedlo se nám najít společnou cestu. On sám si pak vybral Jakuba Jiřince, se kterým spolupracuje. A při hledání navigátora nás šťastné okolnosti dovedly za Romanem Krejčím. Za mě super sestava. Kluky jsme rádi přivítali v týmu a věřím, že nám to dobře pojede," říká šéf týmu Martin Macík starší.

Dva vyladěné speciály, postavené v sedlčanských dílnách mechanickým týmem MM Technology podle vývoje Martina Macíka staršího, se budou na trati dalšího ročníku Rallye Dakar vzájemně podporovat. „Mít v závodě dva kamiony je určitě výhoda. Pokud půjde vše podle plánu, já i Martin se budeme snažit jet co nejvíce vpředu a současně být vzájemně na dohled. Budeme o sobě vědět, budeme si pomáhat. Když se na trati cokoliv stane, zastavíme, vytáhneme se z duny, pomůžeme si s opravou, podělíme se o díly nebo pneumatiky," líčí Martin Macík.

Je zvědavý na auto s čumákem

Obě posádky ještě před Dakarem plánují i společné tréninkové jízdy. Palubní mechanik Jakub Jiřinec už také zapadl do party v sedlčanských dílnách, kde tráví dlouhé dny, aby nový vůz dobře poznal a dokázal si na trati poradit s opravami.

Členové posádky Martina Macíka ve stejné sestavě pojedou už třetí společný Dakar. Tomášek bude Macíka navigovat posedmé. Dobře se znají, a každý ví, co může od spolujezdců očekávat. Martin Šoltys s Romanem Krejčím a Jakubem Jiřincem se zatím úspěšně sžívají.

„Máme za sebou první společné setkání naší posádky. A myslím, že spolupráce bude dobrá. Jsem rád, že do toho Roman Krejčí jde s námi. Má z Dakaru zkušenosti. Na motorce jel v kategorii bez asistence, takže ho jen tak něco nerozhodí a věřím, že s navigací v kamionu nebude mít problém," říká Martin Šoltys, který se na Dakar vydá už popáté.

Roman Krejčí se v lednu postaví na svůj třetí dakarský start. Vyrovnaný a přátelský závodník, který je pověstný svou ochotou pomoci ostatním, bude pro sestavu v kabině jistě cennou oporu. Do tajů navigace kamionů ho bude zasvěcovat František Tomášek. Noví členové týmu se v tuto chvíli nejvíc těší, až poprvé vyzkouší nový speciál.

„Ještě jsme se nesvezli. Vše je čerstvé. Arnošta jsme zatím viděli jen v dílnách. Počkáme, až kluci v Sedlčanech auto upraví po návratu z Maroka. Pak začneme trénovat. Jsem zvědavý na auto s čumákem, bude to změna. Ale věřím, že Martin kamion v Maroku otestoval dobře, všechno bude fungovat a nové úpravy se na Dakaru osvědčí," avizuje Šoltys.

S rozšířením závodního týmu souvisí i posílení servisního zázemí. Tým proto vyšle na příští Dakar i nová doprovodná vozidla a rozroste se také parta mechaniků, kteří budou technický servis zajišťovat. Týmy by měly podle předběžných zpráv své závodní a doprovodné vozy odevzdat pořadatelům v Marseille, odkud poplují trajektem do Saúdské Arábie, na přelomu listopadu a prosince. Do té doby musí mechanici stihnout techniku perfektně připravit.