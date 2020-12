Datum Čas Disciplína Fáze

Zahajovací a zakončovací ceremoniál

23.7. 13:00-16:00 Zahajovací ceremoniál

8.8. 13:00-16:00 Zakončovací ceremoniál

Basketbal 3x3

24.7. 3:15-15:50 Zápasy mužů a žen základní skupina

25.7. 3:15-15:50 Zápasy mužů a žen základní skupina

26.7. 3:15-15:50 Zápasy mužů a žen základní skupina

27.7. 6:30-15:50 Zápasy mužů a žen základní skupina

28.7. 10:00-12:10 Zápasy mužů a žen semifinále

13:45-16:25 Zápasy mužů a žen zápasy o bronz

finále

předání medailí

Lukostřelba

23.7. 2:00-8:00 Muži a ženy první kolo

24.7. 2:30-4:05 Smíšená družstva osmifinále

7:15-10:25 Smíšená družstva čtvrtfinále, semifinále,

souboj o bronz, finále,

předání medailí

25.7. 2:30-4:05 Týmy žen osmifinále

6:45-10:25 Týmy žen čtvrtfinále, semifinále,

souboj o bronz, finále,

předání medailí

26.7. 2:30-4:05 Týmy mužů osmifinále

6:45-10:25 Týmy mužů čtvrtfinále, semifinále,

souboj o bronz, finále,

předání medailí

27.7. 2:30-12:55 Muži a ženy druhé a třetí kolo

28.7. 2:30-11:40 Muži a ženy druhé a třetí kolo

29.7. 2:30-11:40 Muži a ženy druhé a třetí kolo

30.7. 2:30-4:15 Ženy osmifinále

7:45-10:20 Ženy čtvrtfinále, semifinále,

souboj o bronz, finále,

předání medailí

31.7. 2:30-4:15 Muži osmifinále

7:45-10:20 Muži čtvrtfinále, semifinále,

souboj o bronz, finále,

předání medailí

Sportovní gymnastika

24.7. 3:00-15:00 Muži kvalifikace

25.7. 3:00-15:00 Ženy kvalifikace

26.7 12:00-15:00 Týmy mužů finále, předání medailí

27.7. 12:45-15:00 Týmy žen finále, předání medailí

28.7. 12:15-15:00 Víceboj muži finále, předání medailí

29.7. 12:50-15:00 Víceboj ženy finále, předání medailí

1.8. 10:00-13:00 Prostná muži finále, předání medailí

Přeskok ženy finále, předání medailí

Kůň našíř muži finále, předání medailí

Bradla ženy finále, předání medailí

2.8. 10:00-12:15 Kruhy muži finále, předání medailí

Prostná ženy finále, předání medailí

Přeskok muži finále, předání medailí

3.8. 10:00-12:15 Bradla muži finále, předání medailí

Kladina ženy finále, předání medailí

Hrazda muži finále, předání medailí

Synchronizované plavání

3.1. 12:30-14:00 Technická dvojic sestavy

4.1. 12:30-14:00 Volná dvojic sestavy

finále, předání medailí

6.1. 12:30-14:00 Technická týmů sestavy

7.1. 12:30-14:10 Volná týmů sestavy a předání medailí

Atletika

30.7. 2:00-5:30 3000 m Steeplechase muži první kolo

Skok do výšky muži kvalifikace

Disk muži kvalifikace

800 m ženy první kolo

400 m překážky muži první kolo

100 m ženy první kolo

12:00-14:00 5000 m ženy první kolo

Trojskok ženy kvalifikace

Koule ženy kvalifikace

4x400 m smíšená první kolo

10 000 m muži finále

31.7. 2:00-5:00 400 m překážky ženy první kolo

Disk ženy kvalifikace

Skok o tyči muži kvalifikace

800 m muži první kolo

100 m překážky ženy kvalifikace

100 m muži předkolo

12:00-14:55 10 000 m muži předání medailí

Skok daleký muži kvalifikace

100 m ženy semifinále, finále

100 m muži finále

Disk muži finále

800 m ženy semifinále

4x400 m smíšená finále

1.8. 2:10-5:00 Kladivo ženy kvalifikace

3000 m Steeplechase ženy první kolo

Skok daleký kvalifikace

Disk muži předání medailí

Koule ženy finále

400 m muži první kolo

4x400 m smíšená předání medailí

2.8. 2:00-14:55 Kladivo muži kvalifikace

1500 m ženy první kolo

Trojskok ženy předání medailí

Skok daleký muži finále

200 m ženy první kolo

100 m překážky ženy finále

12:00-15:00 100 m muži

Skok daleký muži

100 m překážky ženy předání medailí

Skok o tyči ženy kvalifikace

200 m ženy semifinále

Disk ženy finále

400 m muži semifinále

400 m překážky ženy semifinále

3000 m Steeplechase muži finále

5000 m ženy finále

3.8. 7:00-15:35 Trojskok muži kvalifikace

1500 m muži první kolo

Oštěp ženy kvalifikace

400 m ženy první kolo

Skok daleký ženy finále

200 m muži první kolo

400 m překážky muži finále

Disk ženy

3000m Steeplechase muži

5000 m ženy předání medailí

12:00-14:55 110 m překážky muži první kolo

Koule muži kvalifikace

Skok o tyči muži finále

5000 m muži první kolo

Kladivo ženy finále

200 m muži semifinále

800 m ženy finále

200 m ženy finále

Skok daleký

400 m překážky muži předání medailí

4.8. 7:00-5:25 Desetiboj muži 100 m

Oštěp muži první kolo

Sedmiboj ženy 100 m překážky

Desetiboj muži Skok daleký

Sedmiboj ženy Skok do výšky

110 m překážky muži semifinále

400 m překážky ženy finále

Desetiboj muži koule

Skok o tyči muži

Kladivo ženy

800 m ženy

400 m překážky ženy předání medailí

11:30-15:00 Desetiboj muži skok do výšky

1500 m ženy semifinále

Sedmiboj ženy Koule

400 m ženy semifinále

3000 m Steeplechase ženy finále

Kladivo muži finále

Sedmiboj ženy 200 m

800 m muži finále

Desetiboj muži 400 m

200 m muži finále

200 m ženy

3000 m Steplechase ženy předání medailí

5.8. 2:00-8:05 Desetiboj muži 110 m překážky

Skok do výšky ženy kvalifikace

Sedmiboj ženy skok daleký

Desetiboj muži disk

4x100 m ženy první kolo

Trojskok muži finále

Koule muži finále

4x100 m muži první kolo

110 m překážky muži finále

Desetiboj muži skok o tyči

Sedmiboj ženy Oštěp

Kladivo muži

800 m muži

200 m muži předání medailí

9:30 - 11:05 20 km chůze muži finále, předání medailí

12:00-14:45 Desetiboj muži oštěp

Skok o tyči ženy finále

4x400 m ženy první kolo

1500 m muži semifinále

400 m muži finále

Sedmiboj ženy 800 m

Desetiboj muži 1500 m

Koule muži

Trojskok muži

110 m překážky muži předání medailí

5.-6.8. 22:30-3:00 50 km chůze muži finále, předání medailí

6.8. 9:30-11:15 20 km chůze ženy finále, předání medailí

12:50-15:55 4x400 m muži první kolo

Oštěp ženy finále

5000 m muži finále

400 m ženy finále

1500 m ženy finále

4x100 m ženy finále

4x100 m muži finále

Skok o tyči ženy

Sedmiboj ženy

Desetiboj muži

400 m muži

5000 m muži

400 m ženy

1500 m ženy předání medailí

7.8. 0:00-3:15 Maraton ženy finále, předání medailí

11:50-15:20 Skok do výšky ženy

10000 m ženy

Oštěp muži

1500 m muži

4x400 m ženy

4x400 m muži finále

4x100 m ženy

4x100 m muži

Oštěp ženy

10000 m ženy

1500 m muži

Oštěp muži

Skok do výšky muži

4x400 m muži i ženy předání medailí

8.8. 0:00-2:45 Maraton muži finále, předání medailí

Badminton

24.7. 2:00-15:00 Všechny disciplíny zápasy ve skupině

25.7. 12:00-14:30 Všechny disciplíny zápasy ve skupině

26.7. 3:00-14:30 Všechny disciplíny zápasy ve skupině

27.7. 3:00-8:30 Všechny disciplíny zápasy ve skupině

10:00-14:30 Dvouhry a čtyřhry zápasy ve skupině

28.7. 2:00-14:30 Dvouhry mužů a žen

Smíšená čtyřhra zápasy ve skupině

čtvrtfinále

29.7. 2:00-15:00 Dvouhry mužů a žen

Čtyřhry mužů a žen

Smíšená čtyřhra osmifinále

čtvrtfinále

semifinále

30.7. 2:00-14:30 Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Smíšená čtyřhra čtvrtfinále

semifinále

zápas o bronz, finále

31.7. 2:00-16:00 Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra žen

Čtyřhra mužů čtvrtfinále

semifinále

semifinále

zápas o bronz, finále

1.8. 6:00-16:00 Dvouhra mužů

Dvouhra žen semifinále

zápas o bronz, finále

2.8. 6:00-16:00 Čtyřhra žen

Dvouhra mužů zápas o bronz, finále

zápas o bronz, finále

Softball

21.7. 2:00-10:00 Austrálie - Japonsko

Itálie - USA

Mexiko - Kanada základní skupina

22.7. 2:00-10:00 USA - Kanada

Mexiko - Japonsko

Itálie - Austrálie základní skupina

24.7. 3:00 - 15:00 Austrálie - Kanada

USA - Mexiko

Japonsko - Itálie základní skupina

25.7. 3:00 - 15:00 Austrálie - USA

Kanada - Japonsko

Itálie - Mexiko základní skupina

26.7. 3:00 - 15:00 Japonsko - USA

Kanada - Itálie

Mexiko - Austrálie základní skupina

27.7 6:00-15:30 Týmy na 1. - 4. pozici zápas o bronz, finále

předání medailí

Baseball

28.7. 5:00-8:00 Jeden zápas základní skupina

29.7. 12:00-15:00 Jeden zápas základní skupina

30.7. 5:00-15:00 Dva zápasy základní skupina

31.7. 5:00-15:00 Dva zápasy základní skupina

1.7. 5:00-15:00 Dva zápasy vyřazovací fáze

2.7. 5:00-15:00 Dva zápasy vyřazovací fáze

3.7. 12:00-15:00 Jeden zápas vyřazovací fáze

4.7. 5:00-8:00

12:00-15:00 Jeden zápas

Jeden zápas vyřazovací fáze

semifinále

5.7. 12:00-15:00 Jeden zápas semifinále

7.7. 5:00-8:00 Jeden zápas zápas o bronz

12:00-15:30 Jeden zápas finále, předání medailí

Basketball

25.7. 3:00-16:00 Zápasy mužů a žen základní skupina

26.7. 3:00-16:00 Zápasy mužů a žen základní skupina

27.7. 3:00-16:00 Zápasy mužů a žen základní skupina

28.7. 3:00-16:00 Zápasy mužů a žen základní skupina

29.7. 3:00-16:00 Zápasy mužů a žen základní skupina

30.7. 3:00-16:00 Zápasy mužů a žen základní skupina

31.7. 3:00-16:00 Zápasy mužů a žen základní skupina

1.8. 3:00-16:00 Zápasy mužů a žen základní skupina

2.8. 3:00-16:00 Zápasy mužů a žen základní skupina

3.8. 3:00-16:00 Zápasy mužů a žen čtvrtfinále

4.8. 3:00-16:00 Zápasy mužů a žen čtvrtfinále

5.8. 6:15-15:00 Zápasy mužů semifinále

6.8. 6:40-15:00 Zápasy žen semifinále

7.8. 4:30-6:30

9:00-11:00

13:00-15:30 Zápas mužů

Zápas žen

Zápas mužů finále

zápas o bronz

zápas o bronz

8.8. 4:30-7:00 Zápas žen finále, předání medailí

Plážový volejbal

24.7. 2:00-15:50 Zápasy mužů a žen základní skupina

25.7. 2:00-15:50 Zápasy mužů a žen základní skupina

26.7. 2:00-15:50 Zápasy mužů a žen základní skupina

27.7. 2:00-15:50 Zápasy mužů a žen základní skupina

28.7 2:00-15:50 Zápasy mužů a žen základní skupina

29.7. 2:00-15:50 Zápasy mužů a žen základní skupina

30.7. 2:00-15:50 Zápasy mužů a žen základní skupina

31.7. 2:00-15:50 Zápasy mužů a žen základní skupina

1.8. 2:00-15:50 Zápasy mužů a žen osmifinále

2.8. 2:00-15:50 Zápasy mužů a žen osmifinále

3.8. 2:00-3:50

14:00-15:50 Zápasy žen čtvrtfinále

4.8. 2:00-3:50

14:00-15:50 Zápasy mužů čtvrtfinále

5.8. 2:00-3:50

14:00-15:50 Zápasy mužů a žen semifinále

6.8. 3:00-5:50 Zápasy žen zápas o bronz

finále, předání medailí

7.8. 3:00-5:50 Zápasy mužů zápas o bronz

finále, předání medailí

Box

24.7. 4:00-13:30 Ženy 54-57 kg

Muži 63-69 kg

Muži 75-81 kg

Muži 81-91 kg první kolo

první kolo

první kolo

osmifinále

25.7. 4:00-13:45 Ženy 48-51 kg

Ženy 64-69 kg

Muži 69-75 kg

Muži 91+ kg první kolo

první kolo

první kolo

osmifinále

26.7. 4:00-13:45 Ženy 54-57 kg

Muži 52-57 kg

Muži 63-69 kg osmifinále

první kolo

osmifinále

27.7. 4:00-13:45 Ženy 64-69 kg

Muži 57-63 kg

Muži 75-81 kg osmifinále

první kolo

osmifinále

28.7. 4:00-13:45 Ženy 54-57 kg

Ženy 57-60 kg

Ženy 69-75 kg

Muži 48-52 kg čtvrtfinále

první kolo

osmifinále

první kolo

29.7. 4:00-13:10 Ženy 48-51 kg

Muži 52-57 kg

Muži 69-75 kg osmifinále

30.7. 4:00-13:10 Ženy 57-60 kg

Ženy 64-69 kg

Muži 63-69 kg

Muži 75-81 kg

Muži 81-91 kg osmifinále

čtvrtfinále

čtvrtfinále

čtvrtfinále

čtvrtfinále

31.7. 4:00-12:55 Ženy 54-57 kg

Ženy 69-75 kg

Muži 48-52 kg

Muži 57-63 kg semifinále

čtvrtfinále

osmifinále

osmifinále

1.8. 4:00- 12:40 Ženy 48-51 kg

Muži 52-57 kg

Muži 63-69 kg

Muži 69-75 kg

Muži 75-81 kg

Muži 91+ kg čtvrtfinále

čtvrtfinále

semifinále

čtvrtfinále

semifinále

čtvrtfinále

3.8. 4:00-12:40 Ženy 57-60 kg

Muži 48-52 kg

Muži 52-57 kg

Muži 57-63 kg

Muži 81-91 kg

Ženy 54-57 kg

Muži 63-69 kg čtvrtfinále

čtvrtfinále

semifinále

čtvrtfinále

semifinále

finále, předání medailí

finále, předání medailí

4.8. 7:00-9:10 Ženy 48-51 kg

Ženy 64-69 kg

Muži 91+ kg

Muži 75-81 kg semifinále

semifinále

semifinále

finále, předání medailí

5.8. 7:00-9:10 Ženy 57-60 kg

Muži 48-52 kg

Muži 69-75 kg

Muži 52-57 kg semifinále

semifinále

semifinále

finále, předání medailí

6.8. 7:00-8:40 Ženy 69-75 kg

Muži 57-63 kg

Muži 81-91 kg semifinále

semifinále

finále, předání medailí

7.8. 7:00-8:55 Muži 48-52 kg

Muži 69-75 kg

Ženy 64-69 kg

Ženy 48-51 kg finále, předání medailí

finále, předání medailí

finále, předání medailí

finále, předání medailí

8.8. 7:00-8:55 Ženy 57-60 kg

Ženy 69-70 kg

Muži 57-63 kg

Muži 91+ kg finále, předání medailí

finále, předání medailí

finále, předání medailí

finále, předání medailí

Vodní slalom

25.7. 6:00-9:45 Kánoe C1 muži

Kajak K1 ženy kvalifikace

26.7. 7:00-9:45 Kánoe C1 muži semifinále, finále

předání medailí

27.7. 7:00-10:00 Kajak K1 ženy semifinále, finále

předání medailí

28.7. 6:00-9:45 Kánoe C1 ženy

Kajak K1 muži kvalifikace

29.7. 7:00-9:45 Kánoe C1 ženy semifinále, finále

předání medailí

30.7. 7:00-10:00 Kajak K1 muži semifinále, finále

předání medailí

Rychlostní kanoistika

2.8. 2:30-6:00 Kajak K1 200 m ženy

Kánoe C2 1000 m muži

Kajak K1 1000 m muži

Kajak K2 500 m ženy

Kajak K1 200 m ženy

Kánoe C2 1000 m muži

Kajak K1 1000 m muži

Kajak K2 500 m ženy kvalifikace

kvalifikace

kvalifikace

kvalifikace

čtvrtfinále

čtvrtfinále

čtvrtfinále

čtvrtfinále

3.8. 2:30-6:15 Kajak K1 200 m ženy

Kánoe C2 1000 m muži

Kajak K1 1000 m muži

Kajak K2 500 m ženy

Kajak K1 200 m ženy

Kánoe C2 1000 m muži

Kajak K1 1000 m muži

Kajak K2 500 m ženy semifinále

semifinále

semifinále

semifinále

finále, předání medailí

finále, předání medailí

finále, předání medailí

finále, předání medailí

4.8. 2:30-5:40 Kajak K1 200 m muži

Kánoe C1 200 m ženy

Kajak K1 500 m ženy

Kajak K2 1000 m muži

Kajak K1 200 m muži

Kánoe C1 200 m ženy

Kajak K1 500 m ženy

Kajak K2 1000 m muži kvalifikace

kvalifikace

kvalifikace

kvalifikace

čtvrtfinále

čtvrtfinále

čtvrtfinále

čtvrtfinále

5.8. 2:30-6:05 Kajak K1 200 m muži

Kánoe C1 200 m ženy

Kajak K1 500 m ženy

Kajak K2 1000 m muži

Kajak K1 200 m muži

Kánoe C1 200 m ženy

Kajak K1 500 m ženy

Kajak K2 1000 m muži semifinále

semifinále

semifinále

semifinále

finále, předání medailí

finále, předání medailí

finále, předání medailí

finále, předání medailí

6.8. 2:30-4:40 Kánoe C2 500 m ženy

Kánoe C1 1000 m muži

Kajak K4 500 m ženy

Kajak K4 500 m muži

Kánoe C2 500 m ženy

Kánoe C1 1000 m muži kvalifikace

kvalifikace

kvalifikace

kvalifikace

čtvrtfinále

čtvrtfinále

7.8. 2:30-5:50 Kánoe C2 500 m ženy

Kánoe C1 1000 m muži

Kajak K4 500 m ženy

Kajak K4 500 m muži semifinále, finále,

předání medailí

Cyklistika - BMX Freestyle

31.7. 3:10-5:20 Muži i ženy první kolo

1.8. 3:10-5:45 Muži i ženy finále, předání medailí

Cyklistika - BMX závod

29.7. 3:00-5:00 Muži i ženy čtvrtfinále

30.7. 3:00-5:20 Muži i ženy semifinále, finále,

předání medailí

Cyklistika - horská kola

26.7. 8:00-10:00 Cross-country muži závod, předání medailí

27.7. 8:00-10:00 Cross-country ženy závod, přednání medailí

Silniční cyklistika

24.7. 4:00-11:15 Muži závod

předání medailí

25.7. 6:00-10:40 Ženy závod

předání medailí

28.7. 4:30-10:40 Časovka - ženy i muži závod

předání medailí

Dráhová cyklistika

2.8. 8:30-11:30 Sprint - týmy žen kvalifikace, první kolo, finále, předání medailí

Stíhací závod - týmy mužů i žen kvalifikace

3.8. 8:30-11:10 Sprint - týmy mužů kvalifikace, první kolo, finále, předání medailí

Stíhací závod - týmy žen první kolo, finále,

předání medailí

Stíhací závod - týmy mužů první kolo

4.8. 8:30-12:00 Sprint - muži kvalifikace, první kolo, osmifinále

Keirin - ženy první kolo

Stíhací závod - týmy mužů finále, předání medailí

5.8. 8:30-11:50 Omnium - muži Scratch, Tempo, eliminační závod, bodovací závod,

předání medailí

Sprint - muži osmifinále, čtvrtfinále, závod o 5.-8. místo

Keirin - ženy čtvrtfinále, semifinále, finále, předání medailí

6.8. 8:30-12:15 Sprint - ženy kvalifikace, první kolo,

druhé kolo

Sprint - muži finále, předání medailí

Madison - ženy finále, předání medailí

7.8. 8:30-11:25 Sprint - ženy osmifinále, čtvrtfinále

Keirin - muži první kolo

Madison - muži finále, předání medailí

8.8. 3:00-6:15 Omnium - ženy Scratch, tempo, eliminační závod, bodovací závod,

předání medailí

Sprint - ženy semifinále,finále,

závod o 5.-8. místo,

předání medailí

Keirin - muži čtvrtfinále, semifinále,

finále, předání medailí

Skoky do vody

25.7. 8.00-9:00 3 m prkno

synchro ženy finále, předání medailí

26.7. 8:00-9:00 10 m věž

synchro muži finále, předání medailí

27.7. 8:00-9:00 10 m věž

synchro ženy finále, předání medailí

28.7. 8:00-9:00 3 m prkno

synchro muži finále, předání medailí

30.7. 8:00-10:30 3 m prkno - ženy první kolo

31.7. 8:00-9:30 3 m prkno - ženy semifinále

1.8. 8:00-9:30 3 m prkno - ženy finále, předání medailí

2.8. 8:00-10:30 3 m prkno - muži první kolo

3.8. 3:00-4:30

8:00-9:30 3 m prkno - muži semifinále, finále,

předání medailí

4.8. 8:00-10:30 10 m věž - ženy první kolo

5.8. 3:00-4:30

8:00-9:30 10 m věž - ženy semifinále, finále,

předání medailí

6.8. 8:00-10:30 10 m věž - muži první kolo

7.8. 3:00-4:30

8:00-9:30 10 m věž - muži semifinále, finále,

předání medailí

Jezdectví

24.7. 10:00-15:15 Drezura týmy i jednotlivci

25.7. 10:00-15:15 Drezura týmy i jednotlivci

27.7. 10:00-15:15 Drezura finále, předání medailí

28.7. 10:30-14:25 Drezura volný styl, předání medailí

30.7. 1:30-13:10 Jezdecká všestrannost týmy i jednotlivci

1.8. 0:45-4:10 Jezdecká šestrannost týmy i jednotlivci

2.8. 10:00-15:25 Jezdecká všestrannost týmy i jednotlivci -

finále, předání medailí

3.8. 12:00-15:45 Parkurové skákání jednotlivci - kvalifikace

4.8. 12:00-14:40 Parkurové skákání jenotlivci - finále,

předání medailí

6.8. 12:00-15:05 Parkurové skákání týmy - kvalifikace

7.8. 12:00-14:30 Parkurové skákní týmy - finále,

předání medailí

Šerm

24.7. 2:00-15:25 Kord - ženy

Šavle - muži první kolo, druhé kolo, čtvrtfinále, osmifinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí

25.7. 2:00-15:25 Fleret - ženy

Kord - muži první kolo, druhé kolo, čtvrtfinále, osmifinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí

26.7. 2:00-15:25 Šavle - ženy

Fleret - muži první kolo, druhé kolo, čtvrtfinále, osmifinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí

27.7. 3:00-13:40 Kord - týmy žen osmifinále, čtvrtfinále, souboje o umístění, souboj o bronz, finále, předání medailí

28.7. 3:00-13:40 Šavle - týmy mužů osmifinále, čtvrtfinále, souboje o umístění, souboj o bronz, finále, předání medailí

29.7. 3:00-14:30 Fleret - týmy žen osmifinále, čtvrtfinále, souboje o umístění, souboj o bronz, finále, předání medailí

30.7. 3:00-13:40 Kord - týmy mužů osmifinále, čtvrtfinále, souboje o umístění, souboj o bronz, finále, předání medailí

31.7. 3:00-13:40 Šavle - týmy žen osmifinále, čtvrtfinále, souboje o umístění, souboj o bronz, finále, předání medailí

1.8. 3:00-14:20 Fleret - týmy mužů osmifinále, čtvrtfinále, souboje o umístění, souboj o bronz, finále, předání medailí

Fotbal

21.7. 9:30-15:30 Ženy - 6 zápasů základní skupina

22.7. 9:30-15:30 Muži - 8 zápasů základní skupina

24.7. 9:30-15:30 Ženy - 6 zápasů základní skupina

25.7. 9:30-15:30 Muži - 8 zápasů základní skupina

27.7. 10:00-15:30 Ženy - 8 zápasů základní skupina

28.7. 10:30-15:30 Muži - 8 zápasů základní skupina

30.7. 10:00-16:00 Ženy - 4 zápasy čtvrtfinále

31.7. 10:00-16:00 Muži - 4 zápasy čtvrtfinále

2.8. 10:00-16:00 Ženy - 2 zápasy semifinále

3.8. 10:00-16:00 Muži - 2 zápasy semifinále

5.8. 10:00-13:00 Ženy zápas o bronz

6.8. 4:00-7:00

13:00-16:00 Ženy

Muži finále, předání medailí

zápas o bronz

7.8. 13:30-16:30 Muži finále, předání medailí

Golf

29.7. 0:30-8:30 Muži první kolo

30.7. 0:30-8:30 Muži druhé kolo

31.7. 0:30-8:30 Muži třetí kolo

1.8. 0:30-9:00 Muži čtvrté kolo, předání medailí

4.8. 0:30-8:30 Ženy první kolo

5.8. 0:30-8:30 Ženy druhé kolo

6.8 0:30-8:30 Ženy třetí kolo

7.8. 0:30-9:00 Ženy čtvrté kolo, předání medailí

Házená

24.7. 2:00-16:00 Muži - 6 zápasů základní skupina

25.7. 2:00-16:00 Ženy - 6 zápasů základní skupina

26.7. 2:00-16:00 Muži - 6 zápasů základní skupina

27.7. 2:00-16:00 Ženy - 6 zápasů základní skupina

28.7. 2:00-16:00 Muži - 6 zápasů základní skupina

29.7. 2:00-16:00 Ženy - 6 zápasů základní skupina

30.7. 2:00-16:00 Muži - 6 zápasů základní skupina

31.7. 2:00-16:00 Ženy - 6 zápasů základní skupina

1.8. 2:00-16:00 Muži - 6 zápasů základní skupina

2.8. 2:00-16:00 Ženy - 6 zápasů základní skupina

3.8. 2:30-15:45 Muži - 4 zápasy čtvrtfinále

4.8. 2:30-15:45 Ženy - 4 zápasy čtvrtfinále

5.8. 10:00-16:00 Muži - 2 zápasy semifinále

6.8. 10:00-16:00 Ženy - 2 zápasy semifinále

7.8. 10:00-16:30 Muži zápas o bronz, finále,

předání medailí

8.8. 4:00-10:30 Ženy zápas o bronz, finále,

předání medailí

Pozemní hokej

24.7. 2:30-15:45 Muži - 6 zápasů

Ženy - 2 zápasy základní skupiny

25.7. 2:30-15:45 Muži - 4 zápasy

Ženy - 4 zápasy základní skupiny

26.7. 2:30-15:45 Muži - 2 zápasy

Ženy - 6 zápasů základní skupiny

27.7. 2:30-15:45 Muži - 6 zápasů základní skupiny

28.7. 2:30-15:45 Muži - 6 zápasů

Ženy - 2 zápasy základní skupiny

29.7. 2:30-15:45 Muži - 4 zápasy

Ženy - 4 zápasy základní skupiny

30.7. 2:30-15:45 Muži - 6 zápasů

Ženy - 2 zápasy základní skupiny

31.7. 2:30-15:15 Ženy - 6 zápasů základní skupiny

1.8. 2:30-15:45 Muži - 4 zápasy čtvrtfinále

2.8. 2:30-15:45 Ženy - 4 zápasy čtvrtfinále

3.8. 3:30-13:45 Muži - 2 zápasy semifinále

4.8. 3:30-13:45 Ženy - 2 zápasy semifinále

5.8. 3:30-5:15

12:00-14:10 Muži zápas o bronz

finále, předání medailí

6.8. 3:30-5:15

12:00-14:10 Ženy zápas o bronz

finále, předání medailí

Judo

24.7. 4:00-12:40 Ženy do 48 kg

Muži do 60 kg první kolo, čtvrtfinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí

25.7. 4:00-12:40 Ženy do 52 kg

Muži do 66 kg první kolo, čtvrtfinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí

26.7. 4:00-12:40 Ženy do 57 kg

Muži do 73 kg první kolo, čtvrtfinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí

27.7. 4:00-12:40 Ženy do 63 kg

Muži do 81 kg první kolo, čtvrtfinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí

28.7. 4:00-12:40 Ženy do 70 kg

Muži do 90 kg první kolo, čtvrtfinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí

29.7. 4:00-12:40 Ženy do 78 kg

Muži do 100 kg první kolo, čtvrtfinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí

30.7. 4:00-12:40 Ženy nad 78 kg

Muži nad 100 kg první kolo, čtvrtfinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí

31.7. 4:00-12:40 Smíšené týmy mužů i žen první kolo, čtvrtfinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí

Karate

5.8. 3:00-14:40 Ženy - Kata

Ženy - Kumite do 55 kg

Muži - Kumite do 67 kg první kolo, semifinále, souboje o bronz, finále, předání medailí

6.8. 3:00-14:40 Muži - Kata

Ženy - Kumite do 61 kg

Muži - Kumite do 75 kg první kolo, semifinále, souboje o bronz, finále, předání medailí

7.8. 7:00-13:35 Ženy - Kumite nad 61 kg

Muži - Kumite nad 75 kg první kolo, semifinále, souboje o bronz, finále, předání medailí

Maratonské plavání

4.8. 0:00-2:40 Ženy - 10 km závod, předání medailí

5.8. 0:00-2:40 Muži - 10 km závod, předání medailí

Moderní pětiboj

5.8. 6:00-12:30 Ženy i muži šerm

6.8. 7:30-13:15 Ženy plavání, šerm, parkour, střelba, předání medailí

7.8. 7:30-13:15 Muži plavání, šerm, parkour, střelba, předání medailí

Moderní gymnastika

6.8. 3:20-10:45 Víceboj kvalifikace

7.8. 3:00-10:50 Družstva

Víceboj kvalifikace

finále, předání medailí

8.8. 4:00-5:45 Družstva finále, předání medailí

Veslování

23.7. 1:30-5:10 Ženy i muži skif

dvojskif

párová čtyřka

24.7. 1:30-5:30 Ženy i muži skif

dvojskif

dvojka bez kormidelníka

čtyřka bez kormidelníka

čtyřka bez k. lehkých vah

25.7. 2:00-4:40 Ženy i muži skif (semifinále E/F)

dvojka bez kormidelníka

párová čtyřka

dvojskif lehkých vah

osmiveslice

26.7. 2:00-4:40 Ženy i muži skif (čtvrtfinále)

dvojskif (semifinále)

čtyřka bez kormidelníka

27.7. 1:30-5:00 Ženy i muži skif (semifinále C/D)

dvojskif lehkých vah (semif)

párová čtyřka (finále, předání medailí)

dvojka bez kormidelníka (semifinále)

28.7. 1:30-4:40 Ženy i muži dvojskif (finále)

čtyřka bez kormidelníka (fin)

dvojskif (finále)

osmiveslice

skif (semifinále A/B)

předání medailí

29.7. 1:30-4:50 Ženy i muži skif (finále)

dvojka bez kormidelníka (fin)

dvojskif lehkých vah (finále)

předání medailí

30.7. 1:45-2:55 Ženy i muži skif (finále, předání medailí)

osmiveslice (finále, předání medailí)

Rugby

26.7. 2:00-5:00

9:30-12:30 12 zápasů-muži základní skupina

27.7. 2:00-5:00

9:30-12:30 12 zápasů-muži základní skupina, o umístění, čtvrtfinále

28.7. 2:00-5:00

9:30-12:00



6 zápasů - muži

4 zápasy - muži



o umístění, semifinále

o bronz, finále,

předání medailí

29.7. 2:00-5:00

9:30-12:30 12 zápasů-ženy základní skupina

30.7. 2:00-5:00

9:30-12:30 12 zápasů-ženy základní skupina, o umístění, čtvrtfinále

31.7. 2:00-5:00

9:30-12:00



6 zápasů - ženy

4 zápasy - ženy



o umístění, semifinále

o bronz, finále, předání medailí

Jachting

25.7. 5:00-11:00 Muži i ženy třídy RS:X, Laser (Radial)

26.7. 5:00-11:00 Muži i ženy třídy RS:X, Laser (Radial)

27.7. 5:00-11:00 Muži i ženy třídy Laser (Radial), Finn, 49er (FX)

28.7. 5:00-11:00 Muži i ženy třídy RS:X, Finn, 470, 49er (FX), Nacra 17 Mix

29.7. 5:00-11:00 Muži i ženy třídy RS:X, Laser (Radial), Finn, 470, Nacra 17 Mix

30.7. 5:00:11:00 Muži i ženy třídy Laser (Radial), 470, 49er (FX)

31.7. 5:00-11:00 Muži i ženy třídy: Finn, 49er (FX), Nacra 17 Mix

RS:X - finále, předání medailí

1.8. 5:00-11:00 Muži i ženy třídy Finn, 470, Nacra 17 Mix

Laser (Radial) - finále, předání medailí

2.8. 5:00-11:00 Muži i ženy třída 470

49er (FX) - finále, předání medailí

3.8. 7:30-9:55 Muži a mix Finn - finále, předání medailí

Nacra 17 Mix - finále, předání medailí

4.8. 7:30-9:55 Muži i ženy třída 470

finále, předání medailí

Sportovní střelba

24.7. 1:30-8:30 Muži a ženy

10m vzduchová puška kvalifikace, finále,

předání medailí

25.7. 2:00-8:30 Muži a ženy

Skeet

10 m vzduchová pistole

kvalifikace (Skeet)

kvalifikace, finále,

předání medailí

26.7. 2:00-11:15 Muži a ženy

Skeet kvalifikace, finále,

předání medailí

27.7. 2:00-9:30 Smíšené týmy

10 m vzduchová pistole i puška kvalifikace, finále,

předání medailí

28.7. 2:00-9:00 Muži a ženy

Trap kvalifikace

29.7. 2:00-5:45



2:00-9:55 Ženy - 25 m pistole

Muži a ženy

Trap přesnost



kvalifikace, finále,

předání medailí

30.7. 2:00-7:50 Smíšené týmy

Trap kvalifikace, finále,

předání medailí

31.7. 5:00-10:10 Smíšené týmy - Trap

Ženy - 50 m malorážka 3 pozice kvalifikace, finále,

předání medailí

1.8. 1:30-6:15 Muži - 25 m rychlpal. pistole kvalifikace

2.8. 1:30-11:00 Muži

25 m rychlpal. pistole

50 m malorážka 3 pozice kvalifikace, finále,

předání medailí

Skateboarding

25.7. 2:00-6:55 Muži steet první kolo, finále,

předání medailí

26.7. 2:00-6:55 Ženy street první kolo, finále,

předání medailí

4.8. 2:00-6:40 Ženy park první kolo, finále,

předání medailí

5.8. 2:00-6:40 Muži park první kolo, finále,

předání medailí

Sportovní lezení

3.8. 10:00-15:40 Muži - obtížnost, rychlost, boulder kvalifikace

4.8. 10:00-15:40 Ženy - obtížnost, rychlost, boulder kvalifikace

5.8. 10:30-15:20 Muži - obtížnost, rychlost, boulder finále, předání medailí

6.8. 10:30-15:20 Ženy - obtížnost, rychlost, boulder finále, předání medailí

Surfing

25.7. 0:00-9:20 Muži i ženy první a druhé kolo

26.7. 0:00-9:40 Muži i ženy třetí kolo

27.7. 0:00-7:20 Muži i ženy čtvrtfinále, semifinále

28.7. 1:00-4:35 Muži i žen jízda o bronz, finále,

předání medailí

Soutěž v surfingu je závislá na počasí, proto je jí vyhrazeno období mezi 25. červencem a 1. sprnem.

Plavání

24.7. 12:00-14:30 400 m polohový závod

400 m volný styl

100 m prsa rozplavby muži

100 m motýpek

400 m polohový závod

4x100 m volný styl štafeta rozplavby ženy

25.7.



3:30-5:20 400 m polohový závod

400 m volný styl

100 m prsa

muži finále, předání medailí



muži semifinále

100 m motýlek

400 m polohový závod

4x100 volný styl ženy semifinále



ženy finále, předání medailí





12:00-14:30 100 m znak

100 m prsa

400 m volný styl ženy rozplavby

200 m volný styl

100 m znak

4x100 volný styl muži rozplavby

26.7.

3:30-5:40 100 m prsa

100 m znak

100 m motýlek

400 m volný styl ženy semifinále



ženy finále, předání medailí





200 m volný styl

100 m znak

100 m prsa

4x100 volný styl muži semifinále



muži finále, předání medailí





12:00-14:30 200 m volný styl

200 m polohový závod

1500 m volný st. ženy rozplavby

200 m motýlek muži rozplavby

27.7.

3:30-5:25 200 m volný styl

200m polohovka

100 m znak

100 m prsa ženy semifinále



ženy finále, předání medailí





200 m motýlek

200 m volný styl

100 m znak muži semifinále

muži finále, předání medailí





12:00-14:30 200 m motýlek ženy rozplavby

100 m volný styl

200 m prsa

4x200 volný styl

800 m volný styl muži, rozplavby

28.7.

3:30-6:05 200 m motýlek



200 m volný styl

200m polohovka

1500 m volný st. ženy semifinále



ženy finále, předání medailí





100 m volný styl

200 m prsa

200 m motýlek

4x200 volný styl muži semifinále



muži finále, předání medailí





12:00-14:30

100 m volný styl

200 m prsa

4x200 volný styl ženy rozplavby

200 m znak

200m polohovka muži rozplavby

29.7.

3:30-6:10

200 m znak

200m polohovka

800 m volný styl

200 m prsa

100 m volný styl muži semifinále



muži finále, předání medailí







100 m volný styl

200 m prsa

200 m motýlek

4x200 volný styl ženy semifinále



ženy finále, předání medailí





12:00-14:30 800 m volný styl

200 m znak ženy rozplavby

100 m motýlek muži rozplavby

4x100 polohov. smíšená družstva rozplavby

30.7. 3:30-5:10 200 m znak

200 m prsa

100 m volný styl ženy semifinále

ženy finále, předání medailí

100 m motýlek

200 m znak

200m polohovka muži semifinále

muži finále, předání medailí

12:00-14:30 50 m volný styl

4x100 polohov. ženy rozplavby

50 m volný styl

1500 m volný st.

4x100 polohov. muži rozplavby

31.7. 3:30-5:20 50 m volný styl

200 m znak

800 m volný styl ženy semifinále

ženy finále, předání medailí

50 m volný styl

100 m motýlek muži semifinále

muži finále, předání medailí

4x100 polohový závod smíšená družstva

finále, předání medailí

1.8. 3:30-5:25 50 m volný styl

4x100 polohov. ženy finále, předání medailí

50 m volný styl

1500 m volný st.

4x100 polohov. muži finále, předání medailí

Stolní tenis

24.7. 2:00-15:30 Dvouhra žen

a mužů

Smíšená čtyřhra první kolo



osmifinále

25.7. 3:00-15:00 Smíšená čtyřhra

Dvouhra žen

a mužů čtvrtfinále, semifinále

druhé kolo

26.7. 3:00-15:10 Dvouhra žen

a mužů



Smíšená čtyřhra druhé a třetí kolo



o bronz, finále, předání medailí

27.7. 3:00-15:30 Dvouhra žen

a mužů třetí kolo, osmifinále

28.7. 3:00-15:00 Dvouhra žen

a mužů čtvrtfinále

29.7. 4:00-15:10 Dvouhra žen semifinále, o bronz,

finále, předání medailí

Dvouhra mužů semifinále

30.7. 13:00-15:10 Dvouhra mužů o bronz, finále,

předání medailí

1.8. 3:00-15:30 Družstva žen

a mužů osmifinále

2.8. 3:00-15:30 Družstva žen

a mužů osmifinále, čtvrtfinále

3.8. 3:00-15:30 Družstva žen čtvrtfinále, semifinále

Družstva mužů čtvrtfinále

4.8. 3:00-15:30 Družstva žen

a mužů semifinále

5.8. 4:00-15:40 Družstva žen o bronz, finále

předání medailí

6.8. 4:00-15:40 Družstva mužů o bronz, finále,

předání medailí

Taekwondo

24.7. 3:00-15:40 Ženy do 49 kg

Muži do 58 kg osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, o bronz, finále, předání medailí

25.7. 3:00-15:40 Ženy do 57 kg

Muži do 68 kg osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, o bronz, finále, předání medailí

26.7. 3:00-15:40 Ženy do 67 kg

Muži do 80 kg osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, o bronz, finále, předání medailí

27.7. 3:00-15:40 Ženy nad 67 kg

Muži nad 80 kg osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, o bronz, finále, předání medailí

Tenis

24.7. 4:00-13:00 Muži i ženy první kolo dvouhra a čtyřhra

25.7. 4:00-13:00 Muži i ženy první kolo dvouhra a čtyřhra

26.7. 4:00-13:00 Muži i ženy druhé kolo dvouhra a čtyřhra

27.7. 4:00-13:00 Muži dvouhra

Ženy dvouhra

Muži čtyřhra

Ženy čtyřhra druhé kolo

třetí kolo

čtvrtfinále

druhé kolo, čtvrtfinále

28.7. 4:00-13:00 Muži dvouhra

Ženy dvouhra

Ženy čtyřhra

Muži čtyřhra

Smíšená čtyřhra třetí kolo

čtvrtfinále

čtvrtfinále

semifinále

první kolo

29.7. 4:00-13:00 Všechny disciplíny čtvrtfinále/semifinále

30.7. 5:00-13:00 Muži čtyřhra semifinále, o bronz, finále, předání medailí

Muži dvouhra

Smíšená čtyřhra semifinále

31.7. 5:00-13:00 Muži dvouhra

Smíšená čtyřhra zápas o bronz

Ženy dvouhra semifinále, o bronz, finále, předání medailí

1.8. 5:00-13:00 Muži dvouhra

Ženy čtyřhra

Smíšená čtyřhra finále, předání medailí

Skoky na trampolíně

30.7. 6:00-8:25 Ženy kvalifikace, finále,

předání medailí

31.7. 6:00-8:25 Muži kvalifikace, finále,

předání medailí

Triatlon

26.7. 0:00-3:00 Muži závod, předání medailí

27.7. 0:00-3:05 Ženy závod, předání medailí

31.7. 0:30-3:25 Smíšená štafeta závod, předání medailí

Volejbal

24.7. 3:00-16:30 Muži skupina Itálie - Kanada

Brazílie - Tunisko

Rusko - Argentina

Japonsko - Venezuela

Polsko - Írán

USA - Francie

25.7. 3:00-16:30 Ženy skupina Rusko - Itálie

USA - Argentina

Srbsko - Dominikánská rep.

Čína - Turecko

Japonsko - Keňa

Brazílie - Korea

26.7. 3:00-16:30 Muži skupina Írán - Venezuela

USA - Rusko

Polsko - Itálie

Francie - Tunisko

Japonsko - Kanada

Brazílie - Argentina

27.7. 3:00-16:30 Ženy skupina Rusko - Argentina

Čína - USA

Japonsko - Srbsko

Itálie - Turecko

Brazílie - Dominikánská rep.

Korea - Keňa

28.7. 3:00-16:30 Muži skupina Kanada - Írán

USA - Tunisko

Argentina - Francie

Polsko - Venezuela

Japonsko - Itálie

Brazílie - Rusko

29.7. 3:00-16:30 Ženy skupina Itálie - Argentina

Korea - Dominikánská rep.

Srbsko - Keňa

Čína - Rusko

Japonsko - Brazílie

USA - Turecko

30.7. 3:00-16:30 Muži skupina Kanada - Venezuela

Brazílie - USA

Japonsko - Polsko

Argentina - Tunisko

Itálie - Írán

Rusko - Francie

31.7. 3:00-16:30 Ženy skupina Dominikánská rep. - Keňa

USA - Rusko

Argentina - Turecko

Srbsko - Brazílie

Japonsko - Korea

Čína - Itálie

1.8. 3:00-16:30 Muži skupina Polsko - Kanada

Brazílie - Francie

Rusko - Tunisko

Itálie - Venezuela

Japonsko - Írán

USA - Argentina

2.8. 3:00-16:30 Ženy skupina Srbsko - Korea

USA - Itálie

Rusko - Turecko

Čína - Argentina

Japonsko - Dominikána

Brazílie - Keňa

3.8. 3:00-16:30 Muži čtvrtfinále

4.8. 3:00-16:30 Ženy čtvrtfinále

5.8. 6:00-16:00 Muži semifinále

6.8. 6:00-16:00 Ženy semifinále

7.8. 6:30-16:45 Muži o bronz, finále,

předání medailí

8.8. 3:00-9:00 Ženy o bronz, finále,

předání medaile

Vodní pólo

24.7. 7:00-14:10 Ženy - 4 zápasy základní skupina

25.7. 3:00-14:10 Muži - 6 zápasů základní skupina

26.7. 7:00-14:10 Ženy - 4 zápasy základní skupina

27.7. 3:00-14:10 Muži - 6 zápasů základní skupina

28.7. 7:00-14:10 Ženy - 4 zápasy základní skupina

29.7. 3:00-14:10 Muži - 6 zápasů základní skupina

30.7. 7:00-14:10 Ženy - 4 zápasy základní skupina

31.7. 3:00-14:10 Muži - 6 zápasů základní skupina

1.8. 7:00-14:10 Ženy - 4 zápasy základní skupina

2.8. 3:00-14:10 Muži - 6 zápasů základní skupina

3.8. 7:00-14:10 Ženy - 4 zápasy čtvrtfinále

4.8. 7:00-14:10 Muži - 4 zápasy čtvrtfinále

5.8. 7:00-14:10 Ženy zápasy o 5.-8. místo

semifinále

6.8. 7:00-14:10 Muži zápasy o 5.-8. místo

semifinále

7.8. 2:30-11:20 Ženy zápasy o 5.-8. místo

o bronz, finále,

předání medailí

8.8. 2:30-11:20 Muži zápasy o 5.-8. místo

o bronz, finále,

předání medailí

Vzpírání

24.7. 2:50-9:00 Ženy 49 kg skupina A a B

předání medailí

25.7. 4:50-15:00 Muži 61 kg

Ženy 67 kg skupina A a B

předání medailí

26.7. 6:50-15:00 Ženy 55 kg skupina A a B

předání medailí

27.7. 4:50-15:00 Ženy 59 kg

Ženy 64 kg skupina A a B

předání medailí

28.7. 6:50-15:00 Muži 73 kg skupina A a B

předání medailí

31.7. 4:50-15:00 Muži 81 kg

Muži 96 kg skupina A a B

předání medailí

1.8. 6:50-15:00 Ženy 76 kg skupina A a B

předání medailí

2.8. 4:50-15:00 Ženy 87 kg

Ženy nad 87 kg skupina A a B

předání medailí

3.8. 6:50-15:00 Muži 109 kg skupina A a B

předání medailí

4.8. 6:50-15:00 Muži nad 109kg skupina A a B

předání medailí

Zápas (ŘŘ = řecko-římský, VS = volný styl)

1.8. 4:00-6:00

11:15-12:15 Muži ŘŘ 60 kg

Ženy VS 76 kg

Muži ŘŘ 130 kg osmifinále, čtvrtfinále

semifinále

2.8. 4:00-6:30

11:15-15:00 Muži ŘŘ 77 kg

Ženy VS 68 kg

Muži ŘŘ 97 kg osmifinále, čtvrtfinále, semifinále

Muži ŘŘ 60 kg

Ženy VS 76 kg

Muži ŘŘ 130 kg o bronz, finále,

předání medailí

3.8. 4:00-6:30

11:15-15:00 Muži ŘŘ 67 kg

Ženy VS 62 kg

Muži ŘŘ 87 kg osmifinále, čtvrtfinále,

semifinále

Muži ŘŘ 77 kg

Ženy VS 68 kg

Muži ŘŘ 97 kg o bronz, finále,

předání medailí

4.8. 4:00-6:30

11:15-15:00 Muži VS 57 kg

Ženy VS 57 kg

Muži VS 86 kg osmifinále, čtvrtfinále,

semifinále

Muži ŘŘ 67 kg

Ženy VS 62 kg

Muži ŘŘ 87 kg o bronz, finále,

předání medailí

5.8. 4:00-6:30

11:15-15:00 Muži VS 74 kg

Ženy VS 53 kg

Muži VS 125 kg osmifinále, čtvrtfinále,

semifinále

Muži VS 57 kg

Ženy VS 57 kg

Muži VS 86 kg o bronz, finále,

předání medailí

6.8. 4:00-6:30

11:15-15:00 Muži VS 65 kg

Ženy VS 50 kg

Muži VS 97 kg osmifinále, čtvrtfinále,

semifinále

Muži VS 74 kg

Ženy VS 53 kg

Muži VS 125 kg o bronz, finále,

předání medailí