Tryskaly slzy štěstí. Český bronz fleretisty Alexandra Choupenitche jeho maminka oplakala. Když se po obrovském úspěchu spojila se svým synem do olympijského Tokia, plakalo se radostí na obou stranách. „Obrovsky to prožívám. On tak tvrdě dřel a tohle je odměna," říkala z Běloruska do telefonu maminka Irina Choupenitchová.

Jaký ohlas vzbudil bronz vašeho syna?

Obrovský. Tolik lidí mi volá, netušila jsem kolik lidí Sašu sleduje. Pořád někomu s manželem odpovídáme a pořád máme zmeškané hovory. Všichni jsme šťastní.

Už se ozval syn z Tokia?

Ano, už volal, ale moc toho nenamluvil. Nejdřív jsem brečela já a pak pro změnu plakal on. Tak jsem mu říkala, proč pláče, a on jen říkal, nevím. On tvrdě dřel, tak to z něj teď všechno spadlo a vyšlo ven. Je to obrovský úspěch. Jasně že chtěl zlato, ale my jsme obrovsky vděční. Jsme rádi za Sašu, to je úspěch pro celé Česko, pro jeho přátele, pro všechny.

Sledovala jste soutěž v televizi?

Všichni jsme fandili a modlili se, aby to dopadlo. V duchu jsem moc chtěla, aby to Saša dokázal. Makal od rána do noci, byl pořád v zahraničí, v Česku neměl sparing. Z celého srdce mu to přeju. Od rána jsem měla tušení, že nějaký úspěch přijde. Byl to pocit, jaký může mít jen máma. Nespala jsem celou noc a myslela na to, jakou dřinu podstupoval. V televizi jsem se na jeho souboj nekoukala.

Takže se díval jen manžel?

On je u své maminky, já u své. Já na televizi vůbec nekoukala, ani jednou, neměla jsem nervy. Dokážu Alexe sledovat, jen když jsem v hale, v televizi vůbec. Tedy dívám se až ze záznamu, po akci, když už vím výsledek. A stejně to prožívám.

Přijede tu medaili oslavit za vámi do Běloruska?

Tohle jsme vůbec neřešili. On myslel jen na přípravu na olympiádu. Z Tokia se vrací do Čech, do Běloruska nelétají letadla, myslím, že tohle neklapne, uvidíme. Ani neplánoval, kam se vydá na dovolenou. Každopádně si to s Alexem na dálku všechno užíváme. Pracuji v divadle a chodí nám gratulace, blahopřejí třeba i doktoři z Brna, ke kterým chodíme.

A co v Bělorusku, gratulují vám přátelé?

Známí nám gratulovali. Ozval se nám i olympijský vítěz pan Romankov, u něj Saša začínal. Ten hned volal a říkal, že taky má nervy. Chvíli sleduje zápasy a chvíli nervózně chodí po bytě. Říkal, že byli spolu pořád ve spojení. Máme od něj dokonce fotku, když byl Saša na začátku kariéry. Má tam věnování, od olympijského vítěze olympijskému vítězi.

Tak to musí váš syn ještě maličko zapracovat, zatím by tam mělo stát olympijskému medailistovi, co?

My jsme ohromně šťastní za tuhle bronzovou medaili. A jestli se Saša za čtyři roky polepší, uvidíme, určitě pro to udělá všechno. Ta šance tady bude.