Vzpěrač Fáris El-Bach vyhrál v Tokiu soutěž v kategorii do 96 kg a získal první zlato pro Katar v dějinách olympijských her. Do historie se dnes zapsal také Číňan Lü Siao-ťün ve váze do 81 kg, jenž se stal ve 37 letech nestarším olympijským šampionem ve vzpírání.