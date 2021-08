Cílem úvodní rozjížďky jste projel první a suverénně postoupil. Byl to pohodový start vašeho olympijského programu?

Jo, jelo se dobře. Byl jsem favorit rozjížďky. Věděl jsem, že jak Australan Green, tak Belgičan Peters jsou dobří v protivětru, který foukal celou dobu. Věděl jsem, že budou chcípat do finiše, tak jsem se držel za nimi a jel celkem klidnou jízdu. Když zbývalo dvě stě padesát metrů do cíle, našel jsem dobrý záběr a tím jsem se dostal přes ně. Oni bojovali na krev o druhé postupové místo. Když jsem věděl, že mám náskok a jeden vzdal, tak jsem si zpomalil, ale i tak z toho byl celkem pěkný čas.

Je velká výhoda, že jste se nemusel o postup do semifinále strachovat?

Jsem rád, že už začaly závody. Poslední tři týdny v Japonsku byly dost nervózní. Člověk nemá moc co dělat a jak se odreagovat. Sice jsem během volna chodil na ryby, ale stejně to nebylo nic moc, i když zaplať pánbůh za to. Na dvě hodiny jsem měl co dělat, jinak je člověk v karanténě, nikam nesmí, je to na palici.

Honily se vám tudíž už v předstihu hlavou olympijské závody?

Jo. Člověk přemýšlí, proč mu to nejde na tréninku, jestli za to můžou vlny, nebo jsou to jen výmluvy. Jsem velmi rád, že úvodní olympijská rozjížďka je za mnou.

Když jste se dostal z vody, spěchal jste tělo ochladit. Jak snášíte podmínky provázející olympijské hry?

Nejhorší je to po dojetí. Já se nejvíc trápil, co se týkalo vedra, když jsme jezdili nějaké vytrvalosti, kde má člověk krátkou pauzu a jede víc úseků za sebou. To jsem se úplně vařil. Třeba včera jsem se musel polévat vodou, dávat si delší pauzy než normálně. Byl jsem z toho nesvůj. Ale jeden úsek naplno, to člověku ani nedojde, že je mu vedro. Spíš ho bolí svaly a soustředí se na výkon.

Prozradíte nejlepší recept na ochlazování?

Měl jsem nachystané chladivé ručníky. Mám tady super tým – počínaje trenérem Karlem Leštinou, je tu s námi konzultant, který už s námi pracuje dlouho – Jerzy Dziadkowiec. Přes fyzio a morální podporujsou tu ségry, tak i Pavel Davídek, tohle je bezvadný. Oni mi vždycky přinesou třeba ručník, který je namočený v ledu. Nebo studené vody, jimiž se můžu polít a je mi dobře. Máme k dispozici i bazének s ledovou vodou. Ten je super, protože člověk se ochladí na víc než minutu.

V úterý vás čekají dva závody v jediný den. Nejprve semifinále, v případě úspěchu pak finále. Bude to za daných podmínek hodně složité?

Už jsem si vyzkoušel, co musím udělat. Je potřeba se důkladně ochladit. Ledový bazének bude skvělým receptem před semifinále. A snad i před finále.

Zlatý olympijský lov vás teprve čeká. Uspokojil jste loveckou vášeň v rámci japonské přípravy na rybách?

Jasně. Byli jsme asi čtyřikrát. Nejčastěji jsme chytali fugu makara. To je ryba, která se bez speciální přípravy nedá jíst. Rybáři na lodi jí vzali, nekompromisně s ní švihli o palubu, aby ji zabili, protože je to invazivní druh, a hodili ji zpátky do moře a ani jsme ji nemohli sníst. Pak jsme ale našli jiné místo, kde jsme nachytali další ryby, které už byly k snědku. Eliška Vondrová, kuchařka a překladatelka, která je s námi, ryby špičkově uvařila. Tím byla ukojena moje lovecká vášeň. Sehnal jsem a vykuchal jídlo, jen jsem ho tentokrát nevařil.