Část australských olympioniků by po návratu z her v Tokiu měla být doma 28 dní v karanténě. Povinnou izolaci, která pro všechny cestující ze zahraničí trvá dva týdny, jim na dvojnásobek prodloužila vláda Jižní Austrálie. Týká se to osob cestujících přes Sydney, které je v uzávěře kvůli šíření nakažlivější koronavirové mutace delta. Australský olympijský výbor (AOC) označil nařízení vlády Jižní Austrálie za kruté a bezohledné.

Do státu Jižní Austrálie se hodlá vrátit 56 členů australského olympijského týmu, přičemž šestnáct z nich už je ve dvoutýdenní karanténě v Sydney. Další by je měla čekat po přesunu do sousedního státu. "Kvůli vysokému riziku mutace delta covidu-19 v Novém Jižním Walesu musí každý, kdo přijíždí z Nového Jižního Walesu, podstoupit dvoutýdenní karanténu po vstupu do Jižní Austrálie," uvádí vládní nařízení. Sydney je metropolí Nového Jižního Walesu.

Se snahou o výjimku pro olympioniky AOC neuspěl. "Zatímco jiné země oslavují návrat svých sportovců, my vystavujeme ty naše tomu nejkrutějšímu a nejbezcitnějšímu zacházení. Jsou trestáni za to, že hrdě reprezentovali svou zemi na olympijských hrách," komentoval to výkonný ředitel Australského olympijského výboru Matt Carroll.

Vláda Jižní Austrálie zamítnutí výjimky nevysvětlila. "Přitom naši olympionici jsou plně očkovaní a navíc žili v Tokiu v bedlivě kontrolované bublině, mnoho týdnů byli denně testováni," podivoval se Carroll. Vedoucí lékař australského sportovního institutu David Hughes tvrdí, že pro dva týdny karantény navíc nejsou odborné důvody a naopak představují riziko poškození fyzického i duševního zdraví všech dotčených.

Austrálie má od začátku koronavirové pandemie prakticky uzavřené hranice. Uzávěry velkých měst zavádí při minimu případů. Díky tomu má za rok a půl necelých 37 000 potvrzených případů koronaviru a méně než 1000 úmrtí na covid-19. V Sydney se ale počty případů v poslední době dostaly na několik stovek denně, přestože je toto největší australské město už několik týdnů v uzávěře. Lockdown platí i v Melbourne. Kvůli jedinému případu, který neměl jasný zdroj, dnes šlo do karantény australské hlavní město Canberra.