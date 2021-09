Bývalý keňský ministr sportu Hassan Wario a funkcionář národního olympijského výboru Stephen Soi byli uznáni vinnými z podílu na zpronevěře 800.000 dolarů (17 milionů korun) pro tým na OH v Riu 2016. Výši trestu by se měli dozvědět ve čtvrtek, do té doby zůstanou ve vazbě.