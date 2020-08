Dobré zprávy od experta! Vakcína by měla být včas. Sportovci? Lepší, když nemoc prodělají

Pokrok ve vývoji vakcíny na nemoc covid-19 hlásí několik zemí. Je reálné, aby byla řádně otestována, schválena a uvedena na trh tak, aby se olympijské hry stihly?

Když už v tuhle chvíli začne třetí fáze, kdy se polovině lidí musí aplikovat vakcína a polovině placebo, nejlépe v oblastech s vysokým výskytem nákazy, zhruba měsíc nábor několika tisíc lidí potrvá. Za měsíc by byla aplikována druhá dávka vakcíny, za další měsíc bude nutné udělat odběry krve. To jsme někde v listopadu, pak se bude vakcína vyhodnocovat, takže v nejoptimističtějším případě se dá počítat se začátkem příštího roku.

To ještě bude zbývat do začátku her více než půl roku…

K pořádné ochraně bude třeba druhá dávka po měsíci a další měsíc na to, aby ta druhá dávka vytvořila imunitní odpověď. Potřebujete dva měsíce a pak sportovci čas na závěrečnou přípravu, takže by museli být očkováni naposledy někdy v dubnu. Ale věřím, že do té doby by některá z vakcín měla být k dispozici a vyvine se celosvětové úsilí, aby se hry mohly konat a přednostně Japonsko dostalo určitý podíl vakcín.

Sám jste podle svých slov nemoc covid-19 prodělal. Vy osobně byste dal sportovci očkování v přípravě na vrcholnou akci jeho kariéry?

Tady byla určitou dobu snaha sportovce schovávat. Ale kdo jiný by měl onemocnět než oni, kteří to prodělají velmi lehce, i když budou v tréninkové zátěži? Myslím, že pro sportovce je lepší onemocnění prodělat. Ale pokud by mě někdo, kdo třeba bude chtít bojovat o medaili, o vakcínu požádal, tak bych mu ji aplikoval, protože to je pro něj větší jistota, než kdyby onemocněl třeba týden před akcí.

Mají vědci v tuto chvíli jistotu, že kdo covid-19 prodělá, už znovu neonemocní?

Takové jsou nejnovější poznatky. Ve Švédsku dělali velmi rozsáhlé vyšetření lidí, kteří prodělali lehkou nebo bezpříznakovou formu nemoci. Zkoumali imunitní paměť těch lidí a dá se předpokládat, že jejich imunita bude mnohaletá.

Nakolik je současná pandemie výjimečnou? Nehrozí, že za pár let přijde jiný virus a opět ochromí nejen sportovní svět?

Současná situace je výjimečná v tom, že se na ní všichni učíme. A na základě zkušeností se vyvinou mechanismy, aby nemusela kolabovat ekonomika a lidé být zavření doma. Třeba současná epidemie povede i k tomu, že se vyspecifikují léky i opatření, která povedou k výraznému snížení rozšíření budoucího onemocnění. Protože je třeba mít před virem respekt, ale je zbytečné lidi strašit. Není třeba se ho tolik obávat, protože v určitý moment, a už se blíží, smrtnost na koronavirovou infekci bude podobná smrtnosti na chřipku.