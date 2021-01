Obrat! Olympiádu zruší, tvrdí japonský zdroj. Tokio si vyhlédlo další termín

Průlom! Informační obrat! Stále zlověstně bublající koronavirová krize podle nejnovějších indicií zničí i náhradní termín olympiády v Tokiu. Poprvé ve zřetelné podobě se objevují zprávy, že vrcholná sportovní událost po loňském odložení ani letos na přelomu července a srpna nebude. Došla k tomu japonská vláda při interních jednáních. Napsal to britský list The Times s odkazem na nejmenovaný vysoce postavený zdroj z japonské vládnoucí koalice. Kabinetu premiéra Jošihideho Sugy jde v tuto chvíli o to, jak tuto zvěst pustit oficiálně do světa a jak si zajistit pořadatelství v dalším volném termínu, tedy v roce 2032.

"Nikdo to nechce říct jako první, ale panuje shoda na tom, že je to příliš složité. Osobně si nemyslím, že se budou (hry) konat," řekl zdroj The Times. Mezinárodní olympijský výbor i japonská vláda přitom veřejně stále tvrdí, že se největší sportovní akce na světě letos odehraje za přijetí zvláštních opatření proti šíření nákazy. Ale náznaky, že to nepůjde, jsou stále intenzivnější.

Podle listu hrozí, že by se olympiáda namísto sportovního svátku a oslav mezinárodní soudržnosti mohla stát akcí, na níž dojde k významnému rozšíření viru. Japonsko totiž kvůli zimní vlně pandemie vyhlásilo stav nouze ve svých největším městech včetně Tokia. A je tu i takřka hmatatelný nepříznivý faktor. Průzkumy ukazují, že s pořádáním her letos v červenci a srpnu nesouhlasí 80 procent Japonců.

Zrušení olympiády by přitom podle listu bylo pro Japonsko finanční katastrofou. Země již na přípravy vynaložila nejméně 25 miliard dolarů (536 miliard korun), z nichž tři čtvrtiny pocházely z veřejného rozpočtu.

Cílem vlády je podle The Times udržovat zatím zdání toho, že země stále o pořádání olympiády letos v létě usiluje, aby Japonsko získalo automaticky právo na pořádání her v náhradním termínu v roce 2032 ve chvíli, kdy bude letošní akce nevyhnutelně zrušena.

Ale jak na to? Japonské vedení zřejmě čeká na první krok ze strany jiných států. Loni po tvrzeních, že hry budou, přišel rychlý zlom poté, co Kanada a Austrálie ohlásily, že na akci nevyšlou svoje sportovce. "Pokud by někdo jako (americký) prezident (Joe) Biden řekl, že sportovci USA nemohou přijet, pak bychom mohli říct: Tak, teď je to nemožné," řekl zdroj The Times.

Jenže na rozdíl od loňské jarní paniky a rušení všeho je v tomto směru situace přece jen poněkud odlišná. Většina na letošek plánovaných akcí se zatím koná. I když mnohdy s problémy. A bez diváků.

Letní hry v roce 2024 se budou konat v Paříži, o čtyři roky později pak v Los Angeles. Rozhodnutí o tom, která země bude pořádat olympiádu v roce 2032, padne zřejmě do roku 2025.