Hesla na podporu hnutí BLM na olympijském oblečení? Ne! MOV zakázal i to

MOV účastníkům her v Tokiu původně dovoloval vyjádřit postoj formou hesel na oděvech, nyní se zdá, že ani to nebude sportovcům umožněno. Politika zkrátka do sportu nepatří a úředníci to tímto výrokem jasně potvrdili.

Někteří z řad oficiálních pořadatelů olympijských her v Tokiu tvrdí, že slogany hnutí „Black Lives Matter" budou povoleny alespoň v některých případech, jako na tiskových konferencích, během rozhovorů a na týmových setkáních.

Pokud budou chtít účastníci protestovat při oficiálních ceremoniálech, budou potrestáni. O jaký trest půjde však zatím není jasné. MOV říká, že situace bude posuzována případ od případu.