Indická hrozba děsí, Tokio v nouzi testuje. Trochu smutné, říká jeden z účastníků

Rozpačitě vyznívající obrázky. Nic ohromujícího, test bez šťávy. Skateboarding se ale v Tokiu dočkal alespoň nějaké předolympijské zkoušky čistě s domácími závodníky, a to deset týdnů před plánovaným startem vrcholné akce léta. Bez diváků, bez náznaku atmosféry, organizátoři si hlavně vyzkoušeli technické provedení závodů, které se nově dostávají do programu her. A měly být velkou atrakcí.