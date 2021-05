Olympijské festivaly pro fanoušky budou v Česku dva - v Praze a v Brně

"Už nyní je jisté, že do Japonska nebudou moct na olympiádu zahraniční návštěvníci. Diváci tak budou moct být jen z řad Japonců. O to více máme důvod otevřít a udělá něco pro fanoušky v České republice," řekl předseda ČOV Jiří Kejval na dnešní tiskové konferenci.

Přestože se původně plánovalo více akcí po České republice, nakonec budou i s ohledem na složitou epidemickou situaci dva. "V současnosti má olympijský festival ještě větší a důležitější roli, protože v posledním roce naše děti nemohly sportovat a my to vnímáme jako největší problém pandemie. Myslíme si, že je nebezpečí, že to bude mít vliv na celou generaci dětí a myslíme si, že je potřeba co nejrychleji dotáhnout děti zpět ke sportu," podotkl Kejval.

ČOV organizoval festivaly již při předešlých letních i zimních hrách, letos však budou sportoviště nově ve stejných kulisách jako v Tokiu. "Když se tak objevíte například na tenisovém hřišti v olympijském parku, tak bude mít stejný design jako v Tokiu. Když si tam uděláte selfie, tak nikdo nepozná, že tam nejste. Bude to vypadat, jako když jste na olympiádě," prozradil Kejval.

S ohledem na nestálou situaci s koronavirem v Česku má projekt, který schválili i hygienici a zástupci ministerstva zdravotnictví, čtyři scénáře - dva optimistické a dva méně optimistické. "Doufáme, že zůstaneme v optimistické rovině a zatím tomu vše nasvědčuje," řekl Kejval s tím, že ČOV je připraven i na nejhorší variantu. V tom případě by se vše přesunulo na sociální sítě. "Kdyby se děti, na které cílíme, nemohly zúčastnit, tak jim vše digitálně přeneseme pomocí projektu Czech team TV tak, aby mohly své hrdiny napodobovat," uvedl Kejval.

V Praze bude festival v areálu Olympu ve Stromovce. V červenci bude mít kapacitu 2500 lidí, v srpnu o 500 více. Přesně podle současných platných pravidel ministerstva zdravotnictví. "Bezpečnost celé akce je pro nás nejdůležitější. Každý návštěvník se bude muset prokázat buď covid pasem, nebo negativním testem, který si může udělat i v odborném zařízení před vchodem do areálu," uvedl místopředseda ČOV Libor Varhaník s tím, že vstupenky bude možné rezervovat nebo zakoupit v předprodeji.