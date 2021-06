Japonské úřady nepustily do země ugandského olympionika pozitivního na covid

Jeden z devíti členů ugandského olympijského týmu, kteří v sobotu dorazili s měsíčním předstihem do dějiště her v Tokiu, měl pozitivní test na koronavirus a japonské úřady ho nepustily do země. Podle agentury AP jde o první takový případ před olympiádou, která začne 23. července. Ostatní ugandští olympionici podle plánu odjeli z metropole najatým autobusem do Ósaky. Japonský list Asahi uvedl, že všichni členové výpravy byli očkováni vakcínou AstraZeneca a před cestou měli negativní PCR test.