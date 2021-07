Pořadatelé olympijských her v Tokiu vyzvali fanoušky, aby nechodili k tratím sledovat soutěže v silniční cyklistice a triatlonu a nezvyšovali riziko šíření koronaviru. Po čtvrtečním ohlášení návratu nouzového stavu organizační výbor rozhodl, že se olympijské hry uskuteční bez diváků na stadionech, a z bezpečnostních důvodů chce co nejvíc omezit i shlukování lidí u venkovních závodů. Pořadatelé nicméně doufají, že na paralympijské soutěže se alespoň omezený počet diváků na stadiony dostane.

Skupina předních japonských zdravotnických expertů pod vedením Šigerua Omiho varovala, že konání OH v Tokiu by mohlo zvýšit počet nákaz koronavirem v zemi.

Nouzový stav v Tokiu a dalších třech sousedních prefekturách se podle čtvrtečního rozhodnutí japonské vlády vrátí po několika týdnech uvolnění od pondělí. Platit by měl do 22. srpna. Olympijské hry jsou na programu od 23. července do 8. srpna, paralympijské hry by měly navázat od 24. srpna.

"Organizační výbor Tokia 2020 se rozhodl požádat veřejnost, aby se zdržela sledování nadcházejících olympijských soutěží v silniční cyklistice a triatlonu u tratí," uvedli pořadatelé v oficiálním prohlášení. Už dříve vyzvali diváky, aby se neshlukovali v ulicích Sappora, kde se kvůli příznivějším klimatickým podmínkám uskuteční maratony a chodecké závody.

Na rozdíl od olympijských her, na kterých se očekává účast více než 11 000 sportovců, počítají paralympijské hry se startem zhruba 4400 sportovců a pořadatelé doufají, že v menším měřítku by mohli na stadiony i domácí diváci. "Po zakončení olympijských her, jak nejdříve to bude možné, chceme udělat konečné rozhodnutí. Další odkládání by přineslo jen komplikace při přípravě paralympijských her," uvedla předsedkyně organizačního výboru Seiko Hašimotová.

Zahájení olympijských her v Tokiu se blíží - ilustrační foto

Naoki Ogura, Reuters

Šéf marketingu Hidenori Suzuki se dnes omluvil fanouškům, kteří už měli zakoupené vstupenky na olympijské soutěže. "Udělali jsme vše, co bylo možné, abychom dostáli očekávání těch, kteří si koupili vstupenky. Je mi to velice líto," prohlásil na briefingu, na němž zároveň zveřejnil pokyny k vracení lístků.

Tokijské úřady za dnešek ohlásily 822 nových případů nákazy koronavirem. Už 20. den v řadě tak jsou denní přírůstky vyšší než před týdnem. Podle agentury Reuters připadá 30 procent infekcí v zemi na nakažlivější variantu delta. Údaje úřadu japonského premiéra hovoří o tom, že jen 16,8 procenta Japonců má dokončené očkování proti koronaviru.