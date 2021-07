Na olympiádu už odletěli i čeští basketbalisté. Přesněji řečeno jejich větší část, v čele s kapitánem Tomášem Satoranským, Ondřejem Balvínem nebo trenérem Ronenem Ginzburgem. Zbytek týmu se do Tokia vypraví 22. července. „Covid v tomhle rozdělení nehraje roli. Důvody jsou logistické. Tím, že jsme se do Tokia dostali teprve nedávno, bylo ekonomicky do té doby riskantní kupovat letenky. Celá naše výprava čítá 22 lidí a dát ji do jednoho letadla není jednoduché,“ vysvětluje manažer Michal Šob.

Čeští basketbalisté se na cestu do Tokia museli rozdělit. Do Japonska odletěla jen část z nich.

Poslední hodiny před odletem byly hektické. „Snažil jsem se vidět s rodinou a dopoledne jsme měli ještě trénink. Poslední dva tréninky vypadaly výborně. Do Japonska jedeme s tím, že jsme už nějak sehraní, snad se to bude už jenom zlepšovat. Stejně jako v Kanadě při kvalifikaci,“ věří Tomáš Satoranský.

Nejvíc zavazadel měl Ondřej Balvín. V Japonsku totiž dostal nové angažmá a po olympiádě tam rovnou zůstává. Veze si prakticky celou domácnost. „Vezu všechno, kromě psa,“ směje se. Na rozloučenou s Českou republikou si před cestou na letiště stihl zajít na jedno pivo.

Role průvodce českých basketbalistů připadne v dějišti her Patriku Audovi. Hraje totiž za Jokohamu. „Je příjemné, že už to prostředí trochu znám. Jen je mi líto, že mimo tu bublinu nebude moct jít ven. Je to škoda, Japonsko je krásná země a Tokio krásné město. Ale kvůli tomu tam nejedeme.“

Do olympijského turnaje vstoupí český tým 25. července. Zápasem proti Íránu. „Čeká nás turnaj o 12 nejlepších týmech na světě a chceme v něm hrát na sto procent. Pokud by se nám podařilo postoupit do čtvrtfinále, bylo by to úžasné,“ přeje si trenér Ronen Ginzburg.