Během soboty, prvního dne, kdy se v Tokiu rozdělují medaile, jde do boje několik českých sportovců. První kolo tenisového turnaje už má úspěšně za sebou Barbora Krejčíková, které za stavu 5:2 vzdala zápas Kazaška Zarina Dijasová. Do akce půjde i Markéta Vondroušová proti Nizozemce Bertensové. Čerstvou mistryni Evropy v plavání Barboru Seemanovou čeká rozplavba štafety. Přehled nejdůležitějších momentů můžete sledovat v online reportáži na našem webu Sport.cz.

Skifař Jan Fleissner suverénně vyhrál opravnou jízdu a postoupil do nedělního čtvrtfinále veslařské regaty. Dvojskif Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová obsadil v opravné jízdě třetí místo a je už v semifinále. To se jede také v neděli. Končí dvojskif Jakub Podrazil, Jan Cincibuch, když v opravě skončil čtvrtý. Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek postoupil po druhém místě z rozjížďky přímo do semifinále.

Už přímo ve hře o cenný kov jsou cyklisté, Zdeněk Štybar a Michael Kukrle jedou závod s hromadným startem. Kukrle už je v úninku s Jurajem Saganem ze Slovenska.

První vítězkou v Tokiu je Číňanka Jang Čchien, nejlepší žena ve střelbě ze vzduchové pušky, disciplíně, v níž se tradičně uděluje úvodní zlato. Před třinácti lety ho brala Kateřina Emmons.

Tentokrát byla v českých barvách ve hře Nikola Šarounová, skončila jednačtyřicátá v kvalifikaci a soutěž pro ni skončila. Byl to pro ni už druhý olympijský start, před pěti lety v Riu de Janeiro byla ještě pod dívčím jménem Mazurová osmnáctá.

V prvním kole bojuje stolní tenista Lubomír Jančařík proti Chadrávímu ze Saúdské Arábie o vylepšení svého výsledku z předešlých her v Riu, kde právě v úvodním kole skončil.

Úspěšný vstup do turnaje má za sebou tenistka Barbora Krejčíková, které zápas za stavu 5:2 vzdala pro zranění Kazaška Zarina Dijasová. Druhou českou nadějí je Markéta Vondroušová, její soupeřkou je favorizovaná Nizozemka Kiki Bertensová.

Mistryně Evropy na trati 200 metrů volný způsob, plavkyně Barbora Seemanová, se s týmovými kolegyněmi představí v rozplavbě štafety na 4x100 metrů.

XXXII. letní olympijské hry v Tokiu: Sportovní střelba Ženy - vzduchová puška: 1. Jang Čchien (Čína) 251,8 2. Galašinová (Rus.) 251,1 3. Christenová (Švýc.) 4. Duestadová (Nor.) 5. Mullerová (Fr.) 6. Tuckerová (USA) 7. Kwon Un-či 8. Pak I-mun (obě Korea) ... v kvalifikaci 41. Šarounová (ČR).

Veslování (jízdy s českou účastí) Muži: Rozjížďky: Dvojskif lehkých vah: 1. McCarthy, O'Donovan (Ir.) 6:23,74 2. Vraštil, Šimánek (ČR) 6:28,10 - postup do semifinále Opravy: Skif: 1. Fleissner (ČR) 7:29,90 - postup do čtvrtfinále Dvojskif: 1. Krüger, Weber (Něm.) 6:26,64 ... 4. Podrazil, Cincibuch (ČR) 6:32,86 - vyřazeni Ženy: Dvojskif: 1. Pitirimová, Kuročkinová (Rus.) 7:13,77 ... 3. Antošová, Fleissnerová (ČR) 7:16,96 - postup do semifinále

